mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:17

Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Экс-начальника следствия из Уфы арестовали на два месяца по делу о взятке на 2 млн

26 января 2023, 11:17
Фото: 1MI
Адвокат возражал после помещения обвиняемого под стражу, но суд решил иначе.

Объединенная пресс-служба судов республики Башкортостан сообщила о том, что Ленинский райсуд Уфы решил поместить под стражу на время следствия обвиняемого по делу о взяточничестве в особо крупном размере бывшего руководителя одного из отделов Следкома по Башкирии.

Предварительное следствие, по сообщению пресс-службы, уже предъявило экс-коллеге обвинение в посредничестве во взяточничестве. По версии следователей мужчина получил от своего знакомого 2 млн рублей для дальнейшей передачи должностным лицам из органов внутренних дел в качестве взятки. За что была «мзда» не сообщается.

Следователь в суде ходатайствовал о том, чтоб обвиняемого поместили в СИЗО в связи с тем, что он долгое время работал в правоохранительных органах и может воспользоваться наработанными за годы службы контактами с целью повлиять на производство по делу.

В итоге суд доводы защиты принимать не стал, а поместил обвиняемого под стражу на 2 месяца, до 24 марта нынешнего года. Однако постановление еще не вступило в законную силу, а значит может быть обжаловано.

В Башкирии на взятке попался следователь, сотрудничавший с «золотым прокурором»
Узнать подробнее
#Общество#Ирина Деревянчук
Подпишитесь
«Всё разваливается»: как на окраине Уфы годами не могут расселить аварийный дом
Сегодня, 05:21
Полкласса получило «два»: как в Уфе школьников закошмарили оценками за отсутствие лыж
Вчера, 07:47
В Уфе женщина умерла в больнице, пока ее дочь просила Минздрав разобраться в ситуации
Сегодня, 09:34
Мечеть «Ар-Рахим»: что будет дальше с самым известным долгостроем Башкирии
24 января 10:13
Власти Башкирии уточнили, кто из участников СВО не получит по 200 тысяч рублей
Сегодня, 05:40
В Башкирии ищут подрядчиков для ликвидации незаконных свалок за полмиллиарда рублей
Сегодня, 09:31