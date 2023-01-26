Экс-начальника следствия из Уфы арестовали на два месяца по делу о взятке на 2 млн

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Объединенная пресс-служба судов республики Башкортостан сообщила о том, что Ленинский райсуд Уфы решил поместить под стражу на время следствия обвиняемого по делу о взяточничестве в особо крупном размере бывшего руководителя одного из отделов Следкома по Башкирии.
Предварительное следствие, по сообщению пресс-службы, уже предъявило экс-коллеге обвинение в посредничестве во взяточничестве. По версии следователей мужчина получил от своего знакомого 2 млн рублей для дальнейшей передачи должностным лицам из органов внутренних дел в качестве взятки. За что была «мзда» не сообщается.
Следователь в суде ходатайствовал о том, чтоб обвиняемого поместили в СИЗО в связи с тем, что он долгое время работал в правоохранительных органах и может воспользоваться наработанными за годы службы контактами с целью повлиять на производство по делу.
В итоге суд доводы защиты принимать не стал, а поместил обвиняемого под стражу на 2 месяца, до 24 марта нынешнего года. Однако постановление еще не вступило в законную силу, а значит может быть обжаловано.