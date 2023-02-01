В Башкирии скрыли название компании которая будет рекламировать правительство региона

Акционерное общество ИА «Башинформ» в последний раз публиковало финансовую отчетность за 2021 год. Тогда в компанию поступило средств на 346,7 млн рублей, 18,3 млн рублей из которых составила выручка от продажи работ и услуг, еще 9,6 млн — платежи за аренду. Выручка агентства в 2021 году достигла 26,77 млн рублей, прибыль увеличилась более чем в 32 раза благодаря увеличению доходов, не связанных с основной деятельностью.



