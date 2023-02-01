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Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

В Башкирии скрыли название компании которая будет рекламировать правительство региона

1 февраля 2023, 11:45

Власти Башкирии скрыли компанию, которая будет их рекламировать в соцсетях за 10 млн

Закупку провели через подконтрольное информагентство «Башинформ».

В декабре 2022 года агентство запрашивало предложения о цене комплекса услуг по размещению контента в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники, мессенджере Telegram, блог-платформе «Дзен», YouTube для «деятельности правительства Башкирии». Заявку на конкурс подала только одна компания, которую комиссия и объявила победителем.

Стоимость работ, которые необходимо выполнить для властей, достигает почти 10 млн рублей. Договор с исполнителем уже заключен. Однако неизвестно, какой именно компании достался контракт — закупка проведена в рамках федерального закона ФЗ-223, который не обязывает заказчика отражать в протоколах наименование участников закупки.

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Как следует из материалов портала госзакупок, компания не снижала стоимость услуг, а получила контракт по максимальной цене закупки.

Уставный капитал «Башинформа» принадлежит республиканскому Минземимуществу. Республика субсидирует деятельность агентства. Так, в бюджете на 2022 год для него была предусмотрена субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с уставной деятельность, в размере 98,6 млн рублей.

Всего на СМИ в бюджете прошлого года было выделено 706 млн рублей, из которых 305 млн предусмотрели в виде субсидии для Издательского дома «Республика Башкортостан», объединяющего республиканские журналы и газеты. Еще 301 млн рублей предназначался для поддержки телевидения и радиовещания.

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Акционерное общество ИА «Башинформ» в последний раз публиковало финансовую отчетность за 2021 год. Тогда в компанию поступило средств на 346,7 млн рублей, 18,3 млн рублей из которых составила выручка от продажи работ и услуг, еще 9,6 млн — платежи за аренду. Выручка агентства в 2021 году достигла 26,77 млн рублей, прибыль увеличилась более чем в 32 раза благодаря увеличению доходов, не связанных с основной деятельностью.

#Наталья Балыкова#2#Общество
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