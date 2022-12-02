Власти Башкирии потратят на поддержку своего имиджа до 48 миллионов рублей

Отмечается, что победитель аукциона должен будет до конца следующего года создать новости и передачи, а также организовать их трансляцию в виде вставок на общероссийских обязательных каналах длительностью не менее 368 часов. Сюжеты должны быть как на русском, так и на башкирском языках.