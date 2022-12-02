Власти Башкирии потратят на поддержку своего имиджа до 48 миллионов рублей

Аукцион от Агентства по печати и СМИ Башкирии по созданию сюжетов о работе органов госвласти был объявлен на сайте Госзакупок. Начальная стоимость контракта составила почти 48 миллионов рублей.
Отмечается, что победитель аукциона должен будет до конца следующего года создать новости и передачи, а также организовать их трансляцию в виде вставок на общероссийских обязательных каналах длительностью не менее 368 часов. Сюжеты должны быть как на русском, так и на башкирском языках.
Концепция вещания, согласно документации, должна включать оперативное освещение деятельности органов госвласти Башкирии, а также «поддержание объективного имиджа» правительства и органов госвласти республики. Кроме того, победитель аукциона должен будет охватить «все важнейшие события», такие как «участие солдат в СВО», развитие транспортной системы, послание главы региона и президента страны.