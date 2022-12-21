За популяризацию правительства Башкирии готовы заплатить до 10 млн

Услуги нужно оказывать в течение 12 этапов общей продолжительностью 318 дней или менее. На первом этапе будут проведены в основном подготовительные работы, на каждом из последующих потребуется написать 440 текстов, создать 800 визуализаций постов, 28 видеороликов и провести восемь прямых эфиров. На 10 этапах — подготовить две рекламные кампании. В результате число подписчиков пабликов должно увеличиваться на 20% на каждом этапе, а средний показатель их вовлеченности — составлять не менее 5%.