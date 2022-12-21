За популяризацию правительства Башкирии готовы заплатить до 10 млн

Запрос предложений проводит ИА «Башинформ», следует из материалов, размещенных на портале госзакупок. Согласно техзаданию, исполнитель должен будет оказать комплекс услуг по организации и сопровождению коммуникации в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники, мессенджере Telegram и блог-платформе «Дзен», YouTube о мероприятиях и новостных событиях, направленных на популяризацию республиканского правительства, а также услуги по рекламному продвижению публикаций и мероприятий. На эти цели заказчик готов выделить до 10 млн рублей.
Работы необходимо выполнять на как минимум двух площадках. Их выбор подрядчик должен обосновать, опираясь на показатели аудитории, стратегию продвижения, статистику по присутствию целевой аудитории и ее активности, а также данные об аудитории из рекламных кабинетов площадок.
Цели работ — изучение мнений, мотиваций, опасений аудитории относительно деятельности правительства Башкирии, мониторинг обращений аудитории к властям через комментарии и личные сообщения, выстраивание регулярной коммуникации с целевой аудиторией, повышение доверия к проектам, деятельности, мероприятиям и инициативам правительства. Также исполнитель должен информировать жителей региона о деятельности властей, вовлекать население в обсуждение материалов, организовать продвижение спикеров правительства повышая их узнаваемость, авторитет и экспертность. Необходимо создать сообщества из лояльной аудитории и минимизировать репутационные риски.
Услуги нужно оказывать в течение 12 этапов общей продолжительностью 318 дней или менее. На первом этапе будут проведены в основном подготовительные работы, на каждом из последующих потребуется написать 440 текстов, создать 800 визуализаций постов, 28 видеороликов и провести восемь прямых эфиров. На 10 этапах — подготовить две рекламные кампании. В результате число подписчиков пабликов должно увеличиваться на 20% на каждом этапе, а средний показатель их вовлеченности — составлять не менее 5%.
Исполнитель также должен будет заниматься продвижением публикаций в соцсетях, также модерировать комментарии, удаляя нецензурную лексику, «а также иные комментарии по согласованию с заказчиком» и предлагая ответы на комментарии.
Основной вид деятельность АО «ИА „Башинформ“» — издание газет. Уставный капитал компании составляет почти 20 млн рублей. В 2021 году агентство получило 370,6 млн рублей доходов, прибыль составила 6,9 млн. Руководит компанией в статусе и. о. Диля Сагитова.