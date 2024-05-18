В Уфе неизвестный мужчина преследовал девочку и приставал к школьникам

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Как сообщает Mash Batash, в уфимской Черниковке мужчина преследовал школьницу, после чего со странными предложениями приставал к детям на игровой площадке.
По информации тг-канала, возвращаясь домой по ул. Плеханова, она заметила, что за ней следует неизвестный. Она быстро забежала в подъезд, после чего рассказала о случившемся маме.
На него написали заявление в полицию. Кроме того, родители девочки сообщили, что после того, как девочка скрылась, мужчина донимал школьников на детской площадке странными предложениями — якобы предлагал проводить их до дома или встретиться позднее.
Напомним, ранее в селе Кандры 23-летний мужчина домогался семилетней девочки. Оказавшись дома, она рассказала о случившемся маме. Вскоре злоумышленника удалось задержать. Как выяснилось, ранее он уже привлекался к ответственности за совершение преступление, аналогичное этому.