Высунулись из машины по пояс: в Уфе задержали нарушителей ПДД

Отмечается, что за рулем автомобиля находился 25-летний житель республики Чечня. Молодого человека привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров. Кроме того, во время вождения он не был пристёгнут ремнём безопасности. Девушек также привлекли к ответственности за нарушение правил дорожного движения пассажирами.