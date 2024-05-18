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Published Сегодня, 13:29

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Updated Сегодня, 13:52

В Уфе за грубое нарушение ПДД задержали водителя и его пассажирок

Высунулись из машины по пояс: в Уфе задержали нарушителей ПДД

18 мая 2024, 13:29
Фото: 1MI

В Уфе за грубое нарушение ПДД задержали водителя и его пассажирок

На видео, распространившемся в соцсетях, девушки буквально повисли на дверях авто, размахивая руками в разные стороны. В отношении всех были составлены административные материалы, сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

В Уфе задержали водителя и пассажиров отечественной легковушки. Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором три девушки едут по центру города, по пояс высунувшись из авто.

Видео: BashDTP/ Telegram

Отмечается, что за рулем автомобиля находился 25-летний житель республики Чечня. Молодого человека привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров. Кроме того, во время вождения он не был пристёгнут ремнём безопасности. Девушек также привлекли к ответственности за нарушение правил дорожного движения пассажирами.

Примечательно, что это не единственное грубое нарушение ПДД, случившееся на дорогах Уфы в минувшие сутки. Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором несколько молодых людей едут по проспекту Салавата Юлаева, забравшись на крышу автомобиля.

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