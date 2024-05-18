Высунулись из машины по пояс: в Уфе задержали нарушителей ПДД

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
В Уфе задержали водителя и пассажиров отечественной легковушки. Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором три девушки едут по центру города, по пояс высунувшись из авто.
Отмечается, что за рулем автомобиля находился 25-летний житель республики Чечня. Молодого человека привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров. Кроме того, во время вождения он не был пристёгнут ремнём безопасности. Девушек также привлекли к ответственности за нарушение правил дорожного движения пассажирами.
Примечательно, что это не единственное грубое нарушение ПДД, случившееся на дорогах Уфы в минувшие сутки. Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором несколько молодых людей едут по проспекту Салавата Юлаева, забравшись на крышу автомобиля.