mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

Заколдованное место: жители Башкирии рассказали об ужасной находке

Сегодня, 10:50
Фото: 1MI

В Башкирии жители обнаружили очередной труп человека в одном и том же месте

Правоохранительные органы предварительно не обнаружили признаков насильственной смерти.

В Башкирии жители одного из поселков в Бижбулякском районе напуганы странными смертями, которые происходят в «заколдованном месте» поселка. Уже не первый раз там находят человеческие тела. Вот и на этот раз, ранним утром 24 января местные жители на странном месте нашли замерзшее женское тело. Известно об этом стало журналистам издания «Башинформ» от собственного источника в правоохранительных органах.

Подтвердили инцидент и в пресс-службе следкома Башкирии, уточнив, что следователи уже произвели осмотр места происшествия и в результате, однако признаков того, что смерть была насильственной в результате предварительного осмотра выявлено не было. Однако еще предстоит произвести судебно-медицинскую экспертизу, чтобы узнать причину гибели женщины.

В Уфе капитан корабля скончался при странных обстоятельствах
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Происшествия
Подпишитесь
Полкласса получило «два»: как в Уфе школьников закошмарили оценками за отсутствие лыж
Сегодня, 07:47
Раскол деревни: жители Шамонино протестуют против переименования в Рахимово
Сегодня, 05:30
Доработкой закона о запрете чайлдфри займется депутат Госдумы от Башкирии Аиткулова
Вчера, 06:20
Мечеть «Ар-Рахим»: что будет дальше с самым известным долгостроем Башкирии
Вчера, 10:13
Аномальное потепление ждет жителей Башкирии на этой неделе
Сегодня, 05:17
Советник главы Башкирии из зоны СВО сделал важное заявление
23 января 12:25