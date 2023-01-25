Заколдованное место: жители Башкирии рассказали об ужасной находке

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
В Башкирии жители одного из поселков в Бижбулякском районе напуганы странными смертями, которые происходят в «заколдованном месте» поселка. Уже не первый раз там находят человеческие тела. Вот и на этот раз, ранним утром 24 января местные жители на странном месте нашли замерзшее женское тело. Известно об этом стало журналистам издания «Башинформ» от собственного источника в правоохранительных органах.
Подтвердили инцидент и в пресс-службе следкома Башкирии, уточнив, что следователи уже произвели осмотр места происшествия и в результате, однако признаков того, что смерть была насильственной в результате предварительного осмотра выявлено не было. Однако еще предстоит произвести судебно-медицинскую экспертизу, чтобы узнать причину гибели женщины.