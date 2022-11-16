В Уфе капитан корабля скончался при странных обстоятельствах

В Уфе на рабочем месте скончался 65-летний капитан судов «Службы речных переправ». Тело лоцмана обнаружили на рабочем месте, у штурвала. Причины его смерти пока что находятся на стадии выяснения, однако это могут быть и проблемы со здоровьем, которые, как ссылаясь на предварительные данные сообщает «КП». В любом случае связана ли с переработками смерть мужчины и предстоит выяснить Гострудинспекции.