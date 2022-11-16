В Уфе капитан корабля скончался при странных обстоятельствах

В Уфе на рабочем месте скончался 65-летний капитан судов «Службы речных переправ». Тело лоцмана обнаружили на рабочем месте, у штурвала. Причины его смерти пока что находятся на стадии выяснения, однако это могут быть и проблемы со здоровьем, которые, как ссылаясь на предварительные данные сообщает «КП». В любом случае связана ли с переработками смерть мужчины и предстоит выяснить Гострудинспекции.
Напомним, в 2022 году две смерти на рабочем месте в Гострудинспекции признали смертями на работе, за которые работодатель должен нести ответственность. Жертвами переработок стали 63-летний кондуктор «Башавтотранса» (за 2021 год ее переработки составили 900 часов при допустимых 120) и 54-летний механизатор из Ермекеевского района (за 2021 год его переработки составили 800 часов).