В Башкирии выросло количество занятых в малом и среднем бизнесе

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
На конец 2021 года в малом бизнесе в регионе было занято 513,1 тыс. человек, в декабре 2022 года — уже 572,4 тыс. человек.
— Рост количества занятых на предприятиях МСП — результат системной целенаправленной работы, проводимой в республике. В условиях санкционного давления нам удалось избежать ухудшения ситуации благодаря своевременным и продуманным государственным мерам поддержки, — отметил министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов.
На 10 января в республике зарегистрированы 127,8 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 0,7 процента выше показателя прошлого года. Количество социальных предпринимателей выросло на 19,5%, статус социальных имеют 404 предприятия.
За минувший год создано 24,3 тыс. новых субъектов МСП. Предприятия чаще стали регистрировать в сфере строительства, транспортировки и хранения, розничной торговли. А самыми популярными направлениями остаются торговля, ремонт автотранспортных средств и обрабатывающие производства.
Работа идет в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который предусматривает поддержку бизнеса на всех этапах его развития. В Башкирии в рамках нацпроекта реализуются три региональных проекта: «Акселерация субъектов МСП», «Поддержка самозанятых» и «Предакселерация».