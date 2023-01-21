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Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

В Башкирии выросло количество занятых в малом и среднем бизнесе

Сегодня, 13:52
Фото: 1MI
Число сотрудников малых и средних предприятий, а также индивидуальных предпринимателей и самозанятых за минувший год увеличилось на 11,6%.

На конец 2021 года в малом бизнесе в регионе было занято 513,1 тыс. человек, в декабре 2022 года — уже 572,4 тыс. человек.

— Рост количества занятых на предприятиях МСП — результат системной целенаправленной работы, проводимой в республике. В условиях санкционного давления нам удалось избежать ухудшения ситуации благодаря своевременным и продуманным государственным мерам поддержки, — отметил министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов.

На 10 января в республике зарегистрированы 127,8 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 0,7 процента выше показателя прошлого года. Количество социальных предпринимателей выросло на 19,5%, статус социальных имеют 404 предприятия.

За минувший год создано 24,3 тыс. новых субъектов МСП. Предприятия чаще стали регистрировать в сфере строительства, транспортировки и хранения, розничной торговли. А самыми популярными направлениями остаются торговля, ремонт автотранспортных средств и обрабатывающие производства.

Работа идет в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который предусматривает поддержку бизнеса на всех этапах его развития. В Башкирии в рамках нацпроекта реализуются три региональных проекта: «Акселерация субъектов МСП», «Поддержка самозанятых» и «Предакселерация».

#Андрей Королев#Экономика#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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