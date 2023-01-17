В Уфе состоится суд по делу о признании крупного застройщика банкротом

Отметим, что владельцем компании является экс-депутат Курултая республики шестого созыва, член партии «Единая Россия» Вячеслав Андреев. В апреле этого года Андреев досрочно сложил с себя депутатские полномочия и покинул региональное Госсобрание. Решение о том, чтобы отставить мандат единорос принял по собственному желанию. Примечательно, что наряду с Андреевым ещё несколько депутатов сложили с себя полномочия. Ситуацию прокомментировал политолог Николай Евдокимов.