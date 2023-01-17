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Posted Сегодня, 05:12

Published Сегодня, 05:12

Modified Сегодня, 05:14

Updated Сегодня, 05:14

В Уфе состоится суд по делу о признании крупного застройщика банкротом

Сегодня, 05:12
Коллективное заявление о признании банкротом «ФСК Архстройинвестиции» было зарегистрировано в Арбитражном суде РБ

Строительная компания «ФСК Архстройинвестиции» могут признать банкротом. Соответствующее коллективное заявление было направлено в Арбитражный суд РБ.

Сообщается, что в настоящий момент заявление было принято судом. Также суд постановил начать производство по данному делу.  Судебное заседание
по рассмотрению обоснованности заявления о признании должника
банкротом назначено на 23 января 2023 года.

Отметим, что владельцем компании является экс-депутат Курултая республики шестого созыва, член партии «Единая Россия» Вячеслав Андреев. В апреле этого года Андреев досрочно сложил с себя депутатские полномочия и покинул региональное Госсобрание. Решение о том, чтобы отставить мандат единорос принял по собственному желанию. Примечательно, что наряду с Андреевым ещё несколько депутатов сложили с себя полномочия. Ситуацию прокомментировал политолог Николай Евдокимов.

Строительная компания Андреева «ФСК Архстройинвестиции» является застройщиком жилого комплекса «Цветы Башкирии», близ которого в настоящий момент строится уфимский хоспис. Однако не все местные жители остались довольны данной инициативой. Так, по мнению некоторых, размещение хосписа в непосредственной близости от активно застраиваемого микрорайона может негативно сказаться на «психологическом здоровье беременных женщин и молодых мам».

В свою очередь, глава Башкирии, прокомментировал данные заявления, сообщив, что хоспис будет построен в том месте, которое группа авторитетных экспертов во главе с Нютой Федермессер (российский общественный деятель, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» — прим. ред.) определила как лучшее.

 «ФСК Архстройинвестиции» специализируется на строительстве жилых и нежилых объектов. Наряду с ЖК "Цветы Башкирии", компания также занималась строительством ЖК "8 марта", "Планета", "Панорама", "Купеческий" и других. В девяностые и нулевые года компания также активно занималась строительством нежилых объектов.  Среди них выделяют ТЦ "Галант", Поликлинику БГМУ по ул. Цюрупы, 

#Азамат Нухов
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