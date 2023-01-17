В Уфе состоится суд по делу о признании крупного застройщика банкротом

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
Строительная компания «ФСК Архстройинвестиции» могут признать банкротом. Соответствующее коллективное заявление было направлено в Арбитражный суд РБ.
Сообщается, что в настоящий момент заявление было принято судом. Также суд постановил начать производство по данному делу. Судебное заседание
по рассмотрению обоснованности заявления о признании должника
банкротом назначено на 23 января 2023 года.
Отметим, что владельцем компании является экс-депутат Курултая республики шестого созыва, член партии «Единая Россия» Вячеслав Андреев. В апреле этого года Андреев досрочно сложил с себя депутатские полномочия и покинул региональное Госсобрание. Решение о том, чтобы отставить мандат единорос принял по собственному желанию. Примечательно, что наряду с Андреевым ещё несколько депутатов сложили с себя полномочия. Ситуацию прокомментировал политолог Николай Евдокимов.
Строительная компания Андреева «ФСК Архстройинвестиции» является застройщиком жилого комплекса «Цветы Башкирии», близ которого в настоящий момент строится уфимский хоспис. Однако не все местные жители остались довольны данной инициативой. Так, по мнению некоторых, размещение хосписа в непосредственной близости от активно застраиваемого микрорайона может негативно сказаться на «психологическом здоровье беременных женщин и молодых мам».
В свою очередь, глава Башкирии, прокомментировал данные заявления, сообщив, что хоспис будет построен в том месте, которое группа авторитетных экспертов во главе с Нютой Федермессер (российский общественный деятель, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» — прим. ред.) определила как лучшее.
«ФСК Архстройинвестиции» специализируется на строительстве жилых и нежилых объектов. Наряду с ЖК "Цветы Башкирии", компания также занималась строительством ЖК "8 марта", "Планета", "Панорама", "Купеческий" и других. В девяностые и нулевые года компания также активно занималась строительством нежилых объектов. Среди них выделяют ТЦ "Галант", Поликлинику БГМУ по ул. Цюрупы,