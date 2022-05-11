Политолог назвал причины весеннего «депутатопада» в Башкирии

«Прежде всего это связано с тем, что к представителям депутатского корпуса сейчас будет уделяться пристальное внимание и будет более серьезный контроль за их деятельностью. При этом надо понимать, что депутаты, которые уходит из парламента, — это те люди, которые не получают заработную плату за депутатство. Грубо говоря, они общественники, у них есть другая работа. Как правило, они руководители достаточно крупных предприятий или заместители руководителя, в большинстве случаев это состоявшиеся в профессиональном плане люди, имеющие свой достаточно существенный доход. И это тоже может быть одной из причин — не желание декларировать свой доход», — отмечает эксперт.