Стало известно где похоронят первого президента Башкортостана Муртазу Рахимова

Легендарный политик ушел из жизни в почтенном возрасте 88 лет, оставив за собой добрую память у жителей республики, которые в данный момент в комментариях в социальных сетях вспоминают политика и руководителя республики добрыми словами. Ознакомиться с тем, как вспоминают Муртазу Губайдулловича можно в материале Mkset.