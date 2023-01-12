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Стало известно где похоронят первого президента Башкортостана Муртазу Рахимова

Сегодня, 06:04

Первого президента Башкирии Рахимова похоронят на Мусульманском кладбище в Уфе

Умерший в возрасте 88 лет легендарный руководитель республики будет похоронен в столице.

По сообщению телеграм-канала «Подслушано в Башкирии» Муртаза Губайдуллович Рахимов, ушедший из жизни в ночь с 11 на 12 января, будет похоронен 13 января на Мусульманском кладбище в Уфе.

Легендарный политик ушел из жизни в почтенном возрасте 88 лет, оставив за собой добрую память у жителей республики, которые в данный момент в комментариях в социальных сетях вспоминают политика и руководителя республики добрыми словами. Ознакомиться с тем, как вспоминают Муртазу Губайдулловича можно в материале Mkset.

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#Общество#Скончался первый президент Башкортостана Муртаза Рахимов#Ирина Деревянчук
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