Стало известно где похоронят первого президента Башкортостана Муртазу Рахимова

По сообщению телеграм-канала «Подслушано в Башкирии» Муртаза Губайдуллович Рахимов, ушедший из жизни в ночь с 11 на 12 января, будет похоронен 13 января на Мусульманском кладбище в Уфе.
Легендарный политик ушел из жизни в почтенном возрасте 88 лет, оставив за собой добрую память у жителей республики, которые в данный момент в комментариях в социальных сетях вспоминают политика и руководителя республики добрыми словами. Ознакомиться с тем, как вспоминают Муртазу Губайдулловича можно в материале Mkset.