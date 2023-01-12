Прощание с Муртазой Рахимовым начнется в 9 часов 13 января в ГКЗ «Башкортостан» в Уфе

Траурная церемония прощания состоится в государственном концертном зале «Башкортостан», расположенном по улице Ленина, 50. С 9 до 12 часов 13 января траурная церемония будет проходить в здании ГКЗ, по ее завершению начнется траурный митинг. С 11 часов государственные телеканалы БСТ, «Вся Уфа» и «Башкортостан 24» будут вести прямые трансляции с траурного мероприятия.