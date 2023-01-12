mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Прощание с Муртазой Рахимовым начнется в 9 часов 13 января в ГКЗ «Башкортостан» в Уфе

Сегодня, 06:09
Похоронят первого президента республики на Мусульманском кладбище.

Стало известно время и место церемонии прощания с ушедшим из жизни на 89 году первым президентом республики Башкортостан Муртазой Губайдулловичем Рахимовым.

Траурная церемония прощания состоится в государственном концертном зале «Башкортостан», расположенном по улице Ленина, 50. С 9 до 12 часов 13 января траурная церемония будет проходить в здании ГКЗ, по ее завершению начнется траурный митинг. С 11 часов государственные телеканалы БСТ, «Вся Уфа» и «Башкортостан 24» будут вести прямые трансляции с траурного мероприятия.

«Наш Бабай» и «Легенда»: как жители Башкирии отреагировали на смерть Муртазы Рахимова
Узнать подробнее
#Общество#Скончался первый президент Башкортостана Муртаза Рахимов#Ирина Деревянчук
Подпишитесь
«Наш Бабай» и «Легенда»: как жители Башкирии отреагировали на смерть Муртазы Рахимова
Сегодня, 03:39
Стало известно где похоронят первого президента Башкортостана Муртазу Рахимова
Сегодня, 06:04
Прокуратура проверяет законность длительного ожидания автобусов в морозы в Уфе
Сегодня, 05:46
Ефрейтора-контрактника суд Уфы приговорил к 5 годам тюрьмы за отказ от участия в СВО
Сегодня, 05:16
Стали известны последние слова первого президента Башкирии Муртазы Рахимова
Сегодня, 04:25
График плановых отключений холодной воды на неделю с 9 до 15 января в Уфе
Вчера, 10:06