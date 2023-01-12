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Хабиров поручил увековечить память первого президента Башкирии Муртазы Рахимова

Сегодня, 10:37
Фото: пресс-служба Главы Башкирии
Об этом глава региона заявил в ходе заседания госкомиссии по организации похорон Муртазы Рахимова.

Радий Хабиров поручил увековечить память первого президента Башкирии Муртазы Рахимова. 

В частности, внести предложения по увековечению памяти политика, по информации пресс-службы главы Башкирии, было поручено республиканскому правительству, Госсобранию, а также администрациям Уфы и Кугарчинского района. 

Отметим, то увековечить память Муртазы Губайдулловича просили и жители Башкирии. 

Первый президент Башкирии скончался 11 января в возрасте 88 лет. Церемония прощания состоится завтра, 13 января, в ГКЗ «Башкортостан» с 9:00 до 12:00, после чего начнется траурный митинг. 

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