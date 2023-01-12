Радий Хабиров поручил увековечить память первого президента Башкирии Муртазы Рахимова.

В частности, внести предложения по увековечению памяти политика, по информации пресс-службы главы Башкирии, было поручено республиканскому правительству, Госсобранию, а также администрациям Уфы и Кугарчинского района.

Отметим, то увековечить память Муртазы Губайдулловича просили и жители Башкирии.

Первый президент Башкирии скончался 11 января в возрасте 88 лет. Церемония прощания состоится завтра, 13 января, в ГКЗ «Башкортостан» с 9:00 до 12:00, после чего начнется траурный митинг.