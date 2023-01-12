Благодаря ему Башкирия спокойно пережила 90-е. Чем запомнится эпоха Муртазы Рахимова

«Его по газетам и телевидению воспринимали как человека косноязычного, не очень коммуникабельного. Но видя, как он общается с людьми, признавали, что у него есть личное обаяние, он очень быстро становится „своим“, умеет разрядить атмосферу шуткой, а если нужно — жестко настоять на своей позиции, но вместе с тем не портя отношения с людьми. У него по-разному складывались взаимоотношения и с Ельциным, и с Путиным, и с Медведевым, но он свои личные амбиции и эмоции убирал, понимая, что это может навредить интересам республики. Человек, конечно, был сложный, потому что на таком посту невозможно быть удобным для всех. Слишком много приходится общаться с разными людьми, много решать разных задач. Человек простоватый этого просто не выдержит. Поэтому и отношение к нему было разное. Но время все расставит по своим местам. В истории остаются результаты дел — а сделано было много», — напоминает политолог.