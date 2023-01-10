МРОТ в Башкирии с 1 января вырос до 19,7 тысяч рублей и оказался ниже средней пенсии

Новый год — новые минимальные размеры оплаты труда. С наступлением 2023 года в Башкирии изменился МРОТ, для трудящихся в бюджетной сфере минимальная получка выросла на 6,3% и составила 18 687 рублей, для работников внебюджетной сферы минимальная зарплата возросла до 19 743 рублей, после того как выросла на 12,3%.
Установлены новые минимумы оплаты труда были по соглашению сторон социального партнерства. Повлиял на рост МРОТа в Башкирии и уральский коэффициент, который составляет 15% от федеральной величины минимального размера оплаты труда.
Выросли в 2023 году в Башкирии также прожиточный минимум, исходя из размера которого рассчитываются основные социальные пособия, в том числе и на детей. Возросла и средняя пенсия в регионе, примечательно, что она составляет более 20 тысяч рублей и превышает МРОТ на несколько сотен рублей.