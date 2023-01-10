МРОТ в Башкирии с 1 января вырос до 19,7 тысяч рублей и оказался ниже средней пенсии

Выросли в 2023 году в Башкирии также прожиточный минимум, исходя из размера которого рассчитываются основные социальные пособия, в том числе и на детей. Возросла и средняя пенсия в регионе, примечательно, что она составляет более 20 тысяч рублей и превышает МРОТ на несколько сотен рублей.