mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

МРОТ в Башкирии с 1 января вырос до 19,7 тысяч рублей и оказался ниже средней пенсии

Сегодня, 03:43
Фото: 1MI
Минимальная заработная плата оказалась немного меньше средней пенсии в 20,1 тысячи рублей.

Новый год — новые минимальные размеры оплаты труда. С наступлением 2023 года в Башкирии изменился МРОТ, для трудящихся в бюджетной сфере минимальная получка выросла на 6,3% и составила 18 687 рублей, для работников внебюджетной сферы минимальная зарплата возросла до 19 743 рублей, после того как выросла на 12,3%.

Установлены новые минимумы оплаты труда были по соглашению сторон социального партнерства. Повлиял на рост МРОТа в Башкирии и уральский коэффициент, который составляет 15% от федеральной величины минимального размера оплаты труда.

Выросли в 2023 году в Башкирии также прожиточный минимум, исходя из размера которого рассчитываются основные социальные пособия, в том числе и на детей. Возросла и средняя пенсия в регионе, примечательно, что она составляет более 20 тысяч рублей и превышает МРОТ на несколько сотен рублей.

Стал известен средний размер пенсии в Башкирии после индексации
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Где ваша санавиация? Мать из Башкирии обвинила врачей в смерти своего маленького сына
Сегодня, 05:26
МУП УИС и БашРТС объяснили огромные суммы в платежках за отопление в декабре
Сегодня, 04:51
Синоптики сообщили, когда в Башкирии ослабеют морозы
8 января 08:49
Мороз дал жару: как Уфа и Башкирия пережили первый аномально холодный рабочий день
Сегодня, 06:20
Глава СК РФ Бастрыкин велел возбудить уголовное дело из-за смерти младенца в Башкирии
Сегодня, 03:23
Для крещенских купаний жителей Уфы в городе подготовят семь купелей
Вчера, 14:46