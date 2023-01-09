Стал известен средний размер пенсии в Башкирии после индексации

Так, посредством индексации размер пенсионных выплат в регионе составил в среднем 20,1 тысяч рублей, притом повышение затронуло порядка миллиона граждан республики. Отмечается, что размер повышения на фоне индексации зависит от размера получаемой гражданами пенсии и рассчитывается индивидуально в каждом случае.