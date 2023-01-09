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Стал известен средний размер пенсии в Башкирии после индексации

Сегодня, 10:11
Фото: Артур Салимов / 1MI
Повышение пенсий в январе 2023 года затронуло более 1 млн 57 тысяч пенсионеров республики

Размер страховых пенсий в республике начиная с первого января 2023 года был проиндексирован на 4,8%. Об этом сообщает пресс-служба Социального фонда РФ по региону.

Так, посредством индексации размер пенсионных выплат в регионе составил в среднем 20,1 тысяч рублей, притом повышение затронуло порядка миллиона граждан республики. Отмечается, что размер повышения на фоне индексации зависит от размера получаемой гражданами пенсии и рассчитывается  индивидуально в каждом случае.

Региональный социальный фонд также напомнил, что работающие пенсионеры могут получать полноразмерную пенсию только по прекращении своей трудовой деятельности.

Напомним, на октябрь 2022 года, по данным Башстата, средний размер пенсии в республике составлял 18 018 рублей, притом в начале прошлого года размер пенсии составлял в среднем 16 399 рублей.

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#Азамат Нухов#Общество
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