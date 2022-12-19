Стало известно, сколько в среднем получают пенсионеры в Башкирии

Статистики также сообщили, что в республике насчитывается свыше 1, 153 миллиона пенсионеров, 177 тысяч из которых продолжают работать после выхода не пенсию. Для сравнения приводятся данные за январь, когда численность пенсионеров в республике составляла 1,149 млн, из которых порядка 186,5 тысяч работали.