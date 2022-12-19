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Стало известно, сколько в среднем получают пенсионеры в Башкирии

Сегодня, 15:25
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Размер пенсии по сравнению с началом года вырос более чем на тысячу рублей

На октябрь 2022 года средний размер пенсий в Башкирии составил 18 018 рублей. Отмечается, что в начале года средний размер пенсии составлял порядка 16 399 рублей. Об этом сообщает Башстат со ссылкой на данные регионального Пенсионного фонда. 

Статистики также сообщили, что в республике насчитывается свыше 1, 153 миллиона пенсионеров, 177 тысяч из которых продолжают работать после выхода не пенсию. Для сравнения приводятся данные за январь, когда численность пенсионеров в республике составляла 1,149 млн, из которых порядка 186,5 тысяч работали. 

Отметим, что в ноябре этого года статистики сообщали, что средний размер пенсии в Башкирии вырос более чем на полторы тысячи рублей, составив 17 979 рублей на человека. 

#Азамат Нухов
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