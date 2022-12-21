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Депутат Горсовета назвал среднюю зарплату в Уфе к 2025 году

Сегодня, 09:49
Фото: 1MI

Средняя зарплата в Уфе к 2025 году составит более 77 тысяч рублей

Прогнозы относительно размера средней заработной платы среди жителей башкирской столицы озвучили в ходе заседания Горсовета

Размер среднемесячной зарплаты сотрудников средних и крупных уфимских предприятий к 2025 году должна превысить 70 тысяч рублей. Об этом в ходе заседания Горсовета заявил заместитель главы городской администрации Дамир Галиуллин.

Так, по словам Галиуллина, размер зарплаты уфимцев в 2025 году составит  77 131 рубль 30 копеек. Чиновник также озвучил данные о размере средней зарплаты по городу в 2022 году — 63 тысячи рублей.

На 2023–2025 годы прогнозируется рост в пределах 5-6%. Таким образом, в 2023 году средняя зарплата составит 67 369 рублей 40 копеек, в 2024 — 72 085 рублей 30 копеек, в 2025 — 77 131 рубль 30 копеек.

Ранее Башстат опубликовал данные о среднем размере пенсий в Башкирии. По данным регионального отделения пенсионного фонда, пенсионеры в республике получают в среднем 18 018 рублей в месяц. 

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#Азамат Нухов#Экономика
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