Депутат Горсовета назвал среднюю зарплату в Уфе к 2025 году

Размер среднемесячной зарплаты сотрудников средних и крупных уфимских предприятий к 2025 году должна превысить 70 тысяч рублей. Об этом в ходе заседания Горсовета заявил заместитель главы городской администрации Дамир Галиуллин.
Так, по словам Галиуллина, размер зарплаты уфимцев в 2025 году составит 77 131 рубль 30 копеек. Чиновник также озвучил данные о размере средней зарплаты по городу в 2022 году — 63 тысячи рублей.
На 2023–2025 годы прогнозируется рост в пределах 5-6%. Таким образом, в 2023 году средняя зарплата составит 67 369 рублей 40 копеек, в 2024 — 72 085 рублей 30 копеек, в 2025 — 77 131 рубль 30 копеек.
Ранее Башстат опубликовал данные о среднем размере пенсий в Башкирии. По данным регионального отделения пенсионного фонда, пенсионеры в республике получают в среднем 18 018 рублей в месяц.