Как индексация прожиточного минимума и МРОТ отразится на детских пособиях в Башкирии

Нуждаемость семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет в поддержке также исчислялась на основе прожиточного минимума. И если раньше он составлял 11 009 рублей, то сейчас вырос до 12 110 рублей. Тем, кто не прошел по критерию нуждаемости по доходам до индексации МРОТ и прожиточного минимума имеет смысл повторно обратиться с заявлением, ведь если доход превышал прожиточный минимум ранее, вполне вероятно, что сейчас уровень дохода окажется “проходным”.