На контроле держите: Хабиров вновь напомнил о доступности медпомощи

Ранее в Башкирии зарегистрировали рост обращений по поводу сложностей с получением первичной медицинской помощи. Жители городов и районов жаловались на невозможность записаться к врачу и дефицит медработников.
После этого Радий Хабиров поручил провести встречи с населением в муниципалитетах и выяснить причины возникших проблем. На совещании в понедельник, 12 декабря, глава Минздрава Айрат Рахматуллин отчитался о мерах, которые были приняты в медорганизациях.
Так, в поликлиникам продлили график работы. Вызвать врача на дом теперь можно с 8:00 до 21:00 с понедельника по пятницу. В субботу — в 8:00 до 17:00, а в воскресенье — с 8:00 до 16:00.
«Увеличен график работы контакт-центра Минздрава и операторов колл-центра. В среднем ежедневно контакт-центр принимает до 35 тысяч звонков. На прием записывается до 150 тысяч человек. На дому обслуживается до 4,5 тысяч человек», - отметил Айрат Рахматуллин.
Он также сообщил, что кадровую проблему в республиканской медицине будут решать с помощью ординаторы второго года обучения. Лечить пациентов будут 624 таких специалиста.
По данным начальника управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елены Прочаковской, число обращений, связанных с медициной, за истекшую неделю снизилось на 152 — с 627 до 475.
Как сообщал Mkset, ранее глава Минздрава отмечал, что для решения проблемы требуются кадровые решения. Радий Хабиров поручил увольнять тех сотрудников, которые не справляются со своими обязанностями. На совещании такие решения не были озвучены.