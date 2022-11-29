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Хабиров устроил разнос главе минздрава Башкирии за 9 тысяч жалоб на запись к врачам

Сегодня, 08:37
Причиной стал резкий рост числа недовольных граждан.

Радий Хабиров поручил представителям республиканского Минздрава, главам муниципалитетов и контрольному правлению своей администрации провести встречи с жителями по аналогии с «Управдомами». Причиной для этого стал резкий рост жалоб на недоступность медицинской помощи. В понедельник, 21 ноября, в регионе зафиксировали 9 тыс. звонков в центр управления регионом, большая часть которых касалась проблем с записью на прием к врачу.

Глава Башкирии отметил, что 9 тыс. звонков — «это ненормально». Он связал рост числа обращений с начавшимся сезоном гриппа и ОРВИ и с тем, что пациенты не обращались за помощью в выходные, пытаясь самостоятельно отлежаться дома. Однако в понедельник все заболевшие решили пойти на прием к медикам в поликлиники.

Между тем он напомнил, что в Башкирии выделяется значительный объем средств для закупки необходимой медтехники и строительства новых объектов здравоохранения. Никогда еще объемы финансирования не были столь большими, подчеркнул он. Однако на доступности медпомощи это не сказывается, и люди не могут попасть на прием к врачу.

Он поручил главе своей администрации — курирующему социальный блок Максиму Забелину, руководителям Минздрава, муниципальным главам и их замам, а также представителям контрольного управления  провести встречи с населением, посвященные работе системы здравоохранения.

«Все заместители пусть из кабинетов выходят и едут туда. Выезжайте, сидите там и слушаете. Дайте нам обратную реакцию. Проведите до середины или до конца декабря встречи с жителями. Нечто вроде „Управдома“, но касаться будет оказания медицинской помощи в целом», — сказал он.

Во время таких встреч необходимо выявить «несостыковочку», когда население не может получить первичную медпомощь при достаточном финансировании.

#Общество#2#Наталья Балыкова
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