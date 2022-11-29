Хабиров устроил разнос главе минздрава Башкирии за 9 тысяч жалоб на запись к врачам

Между тем он напомнил, что в Башкирии выделяется значительный объем средств для закупки необходимой медтехники и строительства новых объектов здравоохранения. Никогда еще объемы финансирования не были столь большими, подчеркнул он. Однако на доступности медпомощи это не сказывается, и люди не могут попасть на прием к врачу.