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Плохая работа Минздрава Башкирии вторую неделю привлекает внимание Хабирова

Сегодня, 07:43

Глава Башкирии велел уволить руководителей медицины из-за проблем с записью к врачам

В республике вторую неделю фиксируют рост жалоб на недоступность медпомощи.

На прошлой неделе Радий Хабиров связал это с началом сезона гриппа и ОРВИ, однако все равно назвал ситуацию ненормальной.

Во вторник, 29 ноября, глава Башкирии поручил главе Минздрава Айрату Рахматуллину организовать встречи с населением и выяснить, почему возникают такие проблемы при значительном финансировании системы здравоохранения со стороны бюджета.

На совещании в понедельник, 5 декабря, он поинтересовался, как организована эта работа.

«Я в прошлый понедельник вам высказал, что происходит с невозможностью записи. Вы взбодрились как-то, занимаетесь этим?», — спросил он у министра.

Айрат Рахматуллин ответил, что по районам уже «поехали». «Встречаемся с населением, собираем актуальные вопросы. В некоторых местах нужно точечно решить проблему», — сказал глава Минздрава.

В ответ глава Башкирии уточнил, какого рода эти решения и, узнав, что «кадровые», велел принять их.

«Принимайте кадровые решения, вы же министр. Если кто-то не справляется, нужно его увольнять», — сказал Радий Хабиров.

По данным Центра управления регионом, за истекшую неделю зарегистрировали 637 жалоб, связанных с работой системы здравоохранения. Это на 135 больше, чем неделей ранее. Обращения связаны с проблемами записи к врачу, нехваткой врачей, в том числе такими ситуациями, когда врачи находятся на больничном, и прием невозможен. Также жители Башкирии жалуются на качество оказания медпомощи и трудности с лекарственным обеспечением.

 

#Общество#2#Наталья Балыкова
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