Плохая работа Минздрава Башкирии вторую неделю привлекает внимание Хабирова

На прошлой неделе Радий Хабиров связал это с началом сезона гриппа и ОРВИ, однако все равно назвал ситуацию ненормальной.
Во вторник, 29 ноября, глава Башкирии поручил главе Минздрава Айрату Рахматуллину организовать встречи с населением и выяснить, почему возникают такие проблемы при значительном финансировании системы здравоохранения со стороны бюджета.
На совещании в понедельник, 5 декабря, он поинтересовался, как организована эта работа.
«Я в прошлый понедельник вам высказал, что происходит с невозможностью записи. Вы взбодрились как-то, занимаетесь этим?», — спросил он у министра.
Айрат Рахматуллин ответил, что по районам уже «поехали». «Встречаемся с населением, собираем актуальные вопросы. В некоторых местах нужно точечно решить проблему», — сказал глава Минздрава.
В ответ глава Башкирии уточнил, какого рода эти решения и, узнав, что «кадровые», велел принять их.
«Принимайте кадровые решения, вы же министр. Если кто-то не справляется, нужно его увольнять», — сказал Радий Хабиров.
По данным Центра управления регионом, за истекшую неделю зарегистрировали 637 жалоб, связанных с работой системы здравоохранения. Это на 135 больше, чем неделей ранее. Обращения связаны с проблемами записи к врачу, нехваткой врачей, в том числе такими ситуациями, когда врачи находятся на больничном, и прием невозможен. Также жители Башкирии жалуются на качество оказания медпомощи и трудности с лекарственным обеспечением.