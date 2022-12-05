Плохая работа Минздрава Башкирии вторую неделю привлекает внимание Хабирова

По данным Центра управления регионом, за истекшую неделю зарегистрировали 637 жалоб, связанных с работой системы здравоохранения. Это на 135 больше, чем неделей ранее. Обращения связаны с проблемами записи к врачу, нехваткой врачей, в том числе такими ситуациями, когда врачи находятся на больничном, и прием невозможен. Также жители Башкирии жалуются на качество оказания медпомощи и трудности с лекарственным обеспечением.