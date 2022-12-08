Башкирия оказалась на третьем месте в ПФО по затратности отдыха для туристов

Премьер-министр Башкирии рассказал в своих социальных сетях о лидерстве курортов республики в востребованности. Башкирия и ее курорты оказались самыми востребованными в Приволжском федеральном округе, в России же по данному показателю регион на 5 позиции.
С января по октябрь санатории и курорты Башкирии посетили более 200 тысяч человек, 205 тысяч человек посетили около 205 тысяч человек (на 50% больше, чем в прошлом году), всего же с начала года республику посетили более полутора миллионов человек.
Более чем на четверть, а именно на 26,9% вырос такой важный показатель как сумма на которую туристам в республике были оказаны платные услуги. В нынешнем году Башкирия с показателем в 11,6 миллиардов рублей стала третьей в ПФО.
В посте Андрей Назаров сделал и приглашение гостям и жителям республики — Открыли 14 горнолыжных курортов. Все они прошли проверку технической безопасности, получили допуски к работе канатных дорог. Лыжников и сноубордистов ждут 57 трасс самой разной сложности и протяженности, соревнования и событийные мероприятия — написал премьер-министр.