Грустно и невкусно: почему внутренний туризм в России испытывает проблемы

Эксперты подчеркивают, что организованные туры по России — это дорого, в том числе и по сравнению с той же Турцией, где все включено. Средние отели в Сочи и Анапе сопоставимы с пятизвездочными отелями на относительно дорогих турецких курортах. Подобное ценообразование существует в Турции еще с 90-х, в том числе и потому, что туризм для этой страны — один из ключевых моментов местной экономики, к тому же у турецких отелей есть множество преимуществ по сравнению с российскими, в том числе и по господдержке.