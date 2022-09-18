Грустно и невкусно: почему внутренний туризм в России испытывает проблемы

В 2022 году турпоток из России в Европу сократился на 95%. Тем не менее по итогам года Ростуризм ожидает внутренний турпоток на уровне 61 млн человек — это на даже меньше, чем в спокойном 2019 году, когда были открыты все границы, а до пандемии оставался еще год.
В целом по России успешными можно назвать только летние месяцы, потому что сезон хорошей погоды в большинстве регионов страны довольно короткий, поэтому основное внимание приковано к южным курортам. Тем не менее Крым летом «просел» на 25%, Анапа — на 10%. При этом по Турции показатели ощутимо больше, чем в прошлом году.
Эксперты подчеркивают, что организованные туры по России — это дорого, в том числе и по сравнению с той же Турцией, где все включено. Средние отели в Сочи и Анапе сопоставимы с пятизвездочными отелями на относительно дорогих турецких курортах. Подобное ценообразование существует в Турции еще с 90-х, в том числе и потому, что туризм для этой страны — один из ключевых моментов местной экономики, к тому же у турецких отелей есть множество преимуществ по сравнению с российскими, в том числе и по господдержке.
При этом проблемой российских отелей остается плохой сервис — на рынке слабая конкуренция, хороших предложений мало, при этом цены почти везде высокие независимо от качества сервиса. Стоит отметить, что классификации у мест размещения в России, по сути, нет никакой нормативной базы и классификации: туристы при выборе отеля вынуждены опираться лишь на субъективные отзывы в интернете. Сюда же можно добавить все возможные проблемы — от наличия квалифицированных кадров до работающей канализации или отопления.