Сотни штрафов ПДД: рассказываем о компании, чей грузовик протаранил мост в Башкирии

В МЧС назвали причины ДТП, из-за которого перекрыли движение на федеральной трассе М-5 в Октябрьской районе Уфы. Авария произошла накануне вечером на 1480 км автодороги. Около 21:00 грузовик Skania зацепился за строящийся надземный переход, в результате металлическая конструкция обрушилась на кабину большегруза. Водителя зажало в искореженном автомобиле, он скончался от травм.
Из-за ДТП проезд в Уфу и обратном направлении временно перекрыли, организовав объезд через деревни Карпово и Базлеевку. Уже ночью движение восстановили.
Причиной происшествия на трассе, по данным регионального МЧС, стала забывчивость 64-летнего водителя грузовика — он разгружал здесь щебень, а затем тронулся с поднятым кузовом. В результате большегруз врезался в строящийся пешеходный мост.
На этом участке продолжается строительство и реконструкция федеральной трассы М-5. Как следует из материалов портала госзакупок, работы на 14 километрах автодороги (с 1480 по 1494 км) ведет зарегистрированная в Уфе компания «Стройблоктехнология» (СБТ).
Работы финансируются за счет федерального бюджета. Заказчиком выступает Упрдор «Приуралье» Росавтодора. Стоимость заключенного контракта — 9,27 млрд рублей. Подрядчик должен построить три надземных пешеходных перехода, мост через реку Юрмаш, реконструировать две транспортные развязки из Федоровки в сторону Русского Юрмаша и из Шакши в направлении Самары и Челябинска. В процессе работ нужно будет переустроить сеть газоснабжения, водо- и нефтепровод, установить шумозащитные экраны, ограждения для животных и смонтировать систему освещения. Завершить строительство необходимо до конца сентября 2023 года.
СБТ руководит житель Санкт-Петербурга Павел Баженов. Уставным капиталом компании владеет зарегистрированный в Ленобласти Владимир Бугай.
Предприятие существует 15 лет, в прежние годы им владели жители Башкирии Руслан Файрузов, Владимир Литвиненко и Анатолий Уманцев. За 2021 год компания получила 8,5 млн рублей прибыли при выручке 2,47 млрд.
Водители принадлежащих СБТ автомобилей довольно часто привлекаются к штрафам за нарушение ПДД. Так, на компанию открыто 214 исполнительных производств о неуплате штрафов ГИБДД, шесть из них пока не завершены. За 2022 год на территории Башкирии открыто 30 производств о неуплате штрафов в размере 500 рублей, одного — на 2 тыс. рублей и одного — на 1750 рублей. Еще ряд нарушений зарегистрирован на территории Санкт-Петербурга.
Компания часто получает крупные госконтракты на ремонт федеральных автотрасс и других объектов в республике, а также соседних регионах. Так, в 2018 году СБТ достались 14 договоров на общую сумму 2,6 млрд рублей, в 2019 — пять контрактов на 1,2 млрд. В 2020 году компания получила два подряда на 2,6 млрд рублей, а в 2021 — три договора на 2 млрд.
Как сообщал Mkset, в 2019 году СБТ получила два контракта Упрдор «Приуралье» на искусственное электроосвещение трассы Р-240 на 1,15 млрд рублей. Первый из них, стоимостью 483,9 млн рублей, предусматривал установку освещения на участке длиной 35,6 км, второй, на 666,5 млн рублей, — на участке в 43,3 км.
Кроме того, компания выступает подрядчиком на объектах федеральной трассы М-5.