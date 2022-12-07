Сотни штрафов ПДД: рассказываем о компании, чей грузовик протаранил мост в Башкирии

Водители принадлежащих СБТ автомобилей довольно часто привлекаются к штрафам за нарушение ПДД. Так, на компанию открыто 214 исполнительных производств о неуплате штрафов ГИБДД, шесть из них пока не завершены. За 2022 год на территории Башкирии открыто 30 производств о неуплате штрафов в размере 500 рублей, одного — на 2 тыс. рублей и одного — на 1750 рублей. Еще ряд нарушений зарегистрирован на территории Санкт-Петербурга.