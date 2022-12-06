В Башкирии на трассе М5 из-за крупной аварии полностью перекрыли движение

Сегодня, 6 декабря, поздним вечером на трасса М5 «Урал» произошло крупное ДТП со смертельным исходом. По предварительной информации главы ГИБДД Башкирии, у водителя грузовика «Skania» при движение открылся кузов, в результате чего он столкнулся со строящимся надземным пешеходным переходом.
В результате обвала металлоконструкции надземного перехода погиб водитель «Skania». На месте происшествия работают сотрудники полиции и другие экстренные службы, — сообщает Владимир Севастьянов.
Так, движение на участке трассы м5 «Урал» полностью закрыто. На месте работают два крана для ликвидации последствий обрушения моста.
В свод очередь в МЧС отмечаются, что есть объездная дорога через н. п.Федоровка ГО г. Уфа.