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В Башкирии на трассе М5 из-за крупной аварии полностью перекрыли движение

Сегодня, 18:48
Фото: МЧС РБ
Трагедия произошла сегодня поздним вечером на 1470 километре трассы М5 «Урал».

Сегодня, 6 декабря, поздним вечером на трасса М5 «Урал» произошло крупное ДТП со смертельным исходом. По предварительной информации главы ГИБДД Башкирии, у водителя грузовика «Skania» при движение открылся кузов, в результате чего он столкнулся со строящимся надземным пешеходным переходом.

В результате обвала металлоконструкции надземного перехода погиб водитель «Skania». На месте происшествия работают сотрудники полиции и другие экстренные службы, — сообщает Владимир Севастьянов.

Так, движение на участке трассы м5 «Урал» полностью закрыто. На месте работают два крана для ликвидации последствий обрушения моста.

В свод очередь в МЧС отмечаются, что есть объездная дорога через н. п.Федоровка ГО г. Уфа.

Видео: Пресс-служба МЧС Башкирии.
#Элина Сайфранова#Видео
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