В Башкирии на трассе М5 из-за крупной аварии полностью перекрыли движение

Сегодня, 6 декабря, поздним вечером на трасса М5 «Урал» произошло крупное ДТП со смертельным исходом. По предварительной информации главы ГИБДД Башкирии, у водителя грузовика «Skania» при движение открылся кузов, в результате чего он столкнулся со строящимся надземным пешеходным переходом.