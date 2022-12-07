Сотни метров украденного кабеля и миллиарды из бюджета: все о трассе Уфа—Стерлитамак

В республике не смогли вовремя включить освещение федеральной трассы и теперь скромно молчат об этом. Контракты на искусственное электроосвещение 94 километров трассы, связывающей Уфу и Стерлитамак, заключили еще в 2019 году. Планировалось, что электроопоры установят за год, а светильники подключат до конца сентября 2020 года.
Устройство искусственного освещения на трассе Р-240 обошлось федеральному бюджету почти в 1,5 млрд рублей. Заказчиком работ выступило управление дорог «Приуралье». Два госконтракта Росавтодора на 1,15 млрд рублей получило уфимское ООО «Стройблоктехнология» («СБТ»). Первый из них, стоимостью 483,9 млн рублей, предусматривал установку освещения на участке длиной 35,6 км, второй, на 666,5 млн рублей, участка в 43,3 км. Еще один контракт стоимостью 327,8 млн рублей получила компания «Регионстройуправление». По договору этот подрядчик должен был установить освещение на 34,5 км автотрассы.
В соответствии с контрактами освещение нужно было установить на участках начиная с Западного обхода Уфы и заканчивая Куюргазинским районом. Как следует из материалов, размещенных на портале госзакупок, каждый километр освещенной трассы обошелся примерно в 13 млн рублей. То есть 94-километровый участок дороги Уфа — Стерлитамак стоил 1,2 млрд рублей.
В Упрдор «Приуралье» отмечали, что установка освещения, а также проведение других дорожных работ позволит сделать движение по трассе Р-240 безопасным и свести количество ДТП к минимуму. Запуск освещения откладывался несколько раз. Сначала завершение работ перенесли на конец 2021 года. Затем — на август 2022.
29 августа стало известно, что освещение на 66 км трассы так и не заработало из-за… кражи кабеля. По факту исчезновения товарно-материальных ценностей заявили в МВД.
Как выяснил Mkset, правоохранительные органы были извещены о преступлении гораздо раньше, чем об этом стало известно широкой общественности.
Похищение кабеля было год назад, приблизительно с середины мая по 7 июня 2021 года. Как сообщили Mkset в МВД по Башкирии, точная дата совершения преступления неизвестна. В территориальный отдел ведомства по Стерлитамакскому району заявление о краже порядка 170 км силового кабеля поступила 8 июня прошлого года. Заявление сделал начальник участка компании «Дортранстрой» — субподрядчика на объекте.
Стоимость похищенного кабеля составила около 220 тыс. рублей, он предназначался для освещения 105 км проезжей части дороги Уфа — Оренбург.
Отдел дознания 18 июня прошлого года возбудил уголовное дело в отношении неустановленного лица.
«В настоящее время принято решение о приостановлении данного уголовного дела в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Обоснованность принятого решения проверена территориальным прокурором, мер реагирования не последовало», — прокомментировали в МВД по Башкирии в ответ на запрос Mkset.
Как оказалось, кражи кабеля на этом не прекратились. 17 ноября прошлого года аналогичное заявление поступило уже в отдел полиции по Аургазинскому району. Теперь о преступлении сообщил другой подрядчик — ООО «Импульс». На этот раз украли около 300 метров силового кабеля стоимостью порядка 180 тыс. рублей.
Это уголовное дело расследуется. Полицейские устанавливают подозреваемого в преступлении.
Завершились ли теперь, к началу декабря, работы с освещением трассы, доподлинно неизвестно. Во всяком случае, в Упрдор «Приуралье» не сообщали о завершении работ. Последний пресс-релиз, касавшийся освещения трассы, выпущен 1 августа. И в нем говорится, что объект будет готов к концу месяца — срок, в который подрядчики не уложились.
На вопросы Mkset о ходе работ и их стоимости в пресс-службе Управления не ответили. В то же время жители Башкирии 10 октября заявляли, что освещение так и не подключили полностью. Претензии были в связи с отсутствием света на участке Подлесное — Толбазы — Кальчир, а на участке трассы от Уксуннов до Арсланово фонари тогда горели только вдоль одной полосы движения. Жители республики отмечали, что освещения нет и на участке от Арсланово до Бузовьязов.
В Минтрансе тогда сообщали, что «основные строительно-монтажные работы для дальнейшего подключения освещения завершены», фонари горят на 54,8 км автомобильной дороги Р-240 Уфа — Оренбург. В Уфимском районе — 9,9 км, в Кармаскалинском — 15 км, в Стерлитамакском — 16,3 км, в Мелеузовском — 8,5 км, в Куюргазинском — 5,1 км.
«На 10,5 км в Кармаскалинском районе освещение включено по левой стороне и на 6,2 км в Аургазинском районе освещение включено по правой стороне. На оставшихся 34,1 км автомобильной дороги ведутся работы по пуско-наладке», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Там также добавили, что ФКУ Упрдор «Приуралье» «прикладывает все усилия» для завершения работ и планирует полностью осветить трассу до 30 октября.
Финансирование всех работ, связанных с ремонтом и содержанием трассы Р-240, частью которой является и дорога Уфа — Стерлитамак, выделяется из федерального бюджета. В 2018 году Упрдор «Приуралье» заключило пятилетний контракт (с июля 2018 по июнь 2023 года) на содержание этой части трассы (с 16 по 112 км) на общую сумму 1,2 млрд рублей. То есть 1 км дороги обходится примерно в 2,5 млн рублей в год.
По данным Счетной палаты за 2019 год, в среднем годовое содержание километра федеральных дорог обходилось бюджету в 2,2 млн рублей.