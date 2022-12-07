Сотни метров украденного кабеля и миллиарды из бюджета: все о трассе Уфа—Стерлитамак

На вопросы Mkset о ходе работ и их стоимости в пресс-службе Управления не ответили. В то же время жители Башкирии 10 октября заявляли, что освещение так и не подключили полностью. Претензии были в связи с отсутствием света на участке Подлесное — Толбазы — Кальчир, а на участке трассы от Уксуннов до Арсланово фонари тогда горели только вдоль одной полосы движения. Жители республики отмечали, что освещения нет и на участке от Арсланово до Бузовьязов.