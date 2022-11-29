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«Дышать нечем»: уфимцы сообщили о странностях утром 29 ноября

Сегодня, 04:32
Фото: 1MI
Пользователи поделились жалобами в соцсетях

Газ с неприятным запахом повис над микрорайоном Черниковка, сообщили жители района в соцсетях.

— Пол Черниковки в каком-то газу, дышать нечем. Прямо сейчас, — пишет пользователь.

Примечательно, что в комментариях под публикацией пользователи сообщают о том, что запах уже успел распространиться и до соседних микрорайонов. Среди них упоминается микрорайон Сипайлово, проспект Октября, улицы Ульянова, Кольцевая и другие.

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу городской администрации. Оперативно прокомментировать ситуацию в мэрии корреспонденту не смогли, рекомендовав обратиться в региональное Минэкологии и МЧС. Опубликуем комментарий сразу после его получения.

Также Mkset обратился в пресс-службу регионального Роспотребнадзора. Как сообщили корреспонденту в ведомственной пресс-службе, основанием для инициирования проверки по данной ситуации являются официальные обращения граждан. Обращения можно направить в письменном либо электронном формате на сайте Роспотребнадзора.  

Отметим, что это не первый раз, когда уфимцы жалуются на резкий неприятный запах в воздухе.  По словам местных жителей, зловоние они ощущали и ранее, но лишь в отдельных местах и непродолжительное время. Ситуация изменилась в августе, со слов уфимцев, едкий химический запах повис над целыми районами и держался в воздухе сутками. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь. 

#Азамат Нухов#Город
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