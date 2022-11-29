«Дышать нечем»: уфимцы сообщили о странностях утром 29 ноября

Газ с неприятным запахом повис над микрорайоном Черниковка, сообщили жители района в соцсетях.
— Пол Черниковки в каком-то газу, дышать нечем. Прямо сейчас, — пишет пользователь.
Примечательно, что в комментариях под публикацией пользователи сообщают о том, что запах уже успел распространиться и до соседних микрорайонов. Среди них упоминается микрорайон Сипайлово, проспект Октября, улицы Ульянова, Кольцевая и другие.
За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу городской администрации. Оперативно прокомментировать ситуацию в мэрии корреспонденту не смогли, рекомендовав обратиться в региональное Минэкологии и МЧС. Опубликуем комментарий сразу после его получения.
Также Mkset обратился в пресс-службу регионального Роспотребнадзора. Как сообщили корреспонденту в ведомственной пресс-службе, основанием для инициирования проверки по данной ситуации являются официальные обращения граждан. Обращения можно направить в письменном либо электронном формате на сайте Роспотребнадзора.
Отметим, что это не первый раз, когда уфимцы жалуются на резкий неприятный запах в воздухе. По словам местных жителей, зловоние они ощущали и ранее, но лишь в отдельных местах и непродолжительное время. Ситуация изменилась в августе, со слов уфимцев, едкий химический запах повис над целыми районами и держался в воздухе сутками. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.