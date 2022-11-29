«Дышать нечем»: уфимцы сообщили о странностях утром 29 ноября

Отметим, что это не первый раз, когда уфимцы жалуются на резкий неприятный запах в воздухе. По словам местных жителей, зловоние они ощущали и ранее, но лишь в отдельных местах и непродолжительное время. Ситуация изменилась в августе, со слов уфимцев, едкий химический запах повис над целыми районами и держался в воздухе сутками. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.