Не город, а лаборатория: жители Уфы массово жалуются на химический запах в воздухе

Рушана С. сообщает, что в вечернее время едкий тошнотворный запах стоит в воздухе сразу в нескольких районах города. В Калининском районе — это Черниковка. В Октябрьском — близ Планеты, бульвара Давлеткильдеева, на Горсовете и на улице Шафиева. Во мнении с женщиной во многом сходятся и другие жители города. Так, к вышеупомянутому списку Алина М. добавляет также улицу Российская. Девушка, как и другие, отмечает последствия вдыхания воздуха с едким запахом, называя в их числе неприятные болевые ощущения в области головы.