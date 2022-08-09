Не город, а лаборатория: жители Уфы массово жалуются на химический запах в воздухе

Уфимским властям массово поступают обращения граждан об экологической обстановке в городе. По словам местных жителей, жизнь в городе уже на протяжении долгого времени отравляет повисший воздухе едкий запах химии.
Жители Уфы жалуются как на сам неприятный запах, так и на неудобства, которые тот собой приносит. Кто-то на фоне 30-градусной жары не может открыть окна из-за нежелания впустить в квартиру ядовитый смрад, а кто-то более того, сообщает о том, что нахождение на зловонных улицах провоцирует недомогание.
Так, жительница Уфы, опубликовавшая своё обращение на сайте электронной приёмной органов власти РБ, сообщает следующее:
— В ночь с 25 на 26 июня; с 28 на 29 июня, а также в ночь с 29 на 30 июля этого года в воздухе был сильный химический запах. Приходилось закрывать окна, чтобы запах не заходил в жилище. Прошу сделать так, чтобы этого запаха больше не было.
Во многом походит на предыдущее и другое обращение на сайте. По словам местной жительницы, она также вынуждена наглухо закрывать все окна, чтобы едкий запах не просочился в её квартиру. Уфимка отмечает, что проблемы с экологией наряду с другими были в Уфе всегда, однако в этом году ситуация с содержанием в воздухе опасных веществ превысила всякие нормы.
— В течение всего лета атмосфера Уфы активно загрязняется ядовитыми выбросами. Уфа и так является экологически неблагополучным городом. У неё много проблем: хаотичная, беспорядочная застройка, вырубка зелёных массивов, отсутствие предприятий по переработке мусора. Но в этом году нас просто откровенно травят. У меня нет загородного дома и лето я провожу в Уфе, каждую ночь наглухо закрывая форточки, чтобы ядовитая вонь промышленных предприятий не проникла в мою квартиру.
По мнению уфимки, неблагоприятная экологическая ситуация в городе также может одной из косвенных причин, по которым молодые люди переезжают в другие города и соседние регионы. В заключение своего послания женщина просит главу региона Радий Хабирова лично проконтролировать сложившуюся ситуацию и резюмирует «Мы, жители Уфы, хотим жить в зелёном, экологически благополучном городе и дышать чистым воздухом».
Стоит отметить, что несколькими днями ранее специалисты Башгидрометцентра сообщали о превышении в воздухе Уфы содержания этилбензола. Сообщалось, что на проспекте Октября 141 было зафиксировано превышение допустимых показателей содержания в воздухе этилбензола до 2,5 ПДК. В апреле же этого года концентрация изопропилбензола и этилбензола, согласно данным аналитиков, в воздухе Уфы была превышена в 3-5 раз.
Ещё одно обращение, опубликованное на сайте электронной приёмной, гласит, что едкий запах на улице не только приносит местным жителям неприятные ощущения в носу, но и более того, вызывает тошноту и головные боли. Отдельно также отмечается, что это происходит на территории нового микрорайона, который в настоящий момент активно заселяется молодыми семьями с маленькими детьми.
— Район очень хороший и застройщик обещал чистый воздух. По итогу мы каждый день чувствуем едкий химический запах начиная с 20:00. В нашем районе очень много молодых семей с детьми и мы все этим дышим. На улице находится просто не возможно. Появляется тошнота и головные боли. Очень просим Вас взять на контроль эту неприятную ситуацию. Неоднократно обращались по номер 112,но результата к сожалению нет.
Отметим, что ранее Роспотребнадзор сообщал о том, что экологическая обстановка и в частности ситуация с выбросами предприятий в Башкирии является одним из ключевых факторов, провоцирующих у жителей республики развитие онкологических заболеваний.
Своим недовольством от происходящего жители Уфы поделились также в комментариях на официальной странице главы республики Радий Хабирова. Так, по словам уфимцев, сталкиваться с неприятным запахом в воздухе им приходилось и ранее. В этом же году и география распространения зловония, и его интенсивность увеличились в разы.
Рушана С. сообщает, что в вечернее время едкий тошнотворный запах стоит в воздухе сразу в нескольких районах города. В Калининском районе — это Черниковка. В Октябрьском — близ Планеты, бульвара Давлеткильдеева, на Горсовете и на улице Шафиева. Во мнении с женщиной во многом сходятся и другие жители города. Так, к вышеупомянутому списку Алина М. добавляет также улицу Российская. Девушка, как и другие, отмечает последствия вдыхания воздуха с едким запахом, называя в их числе неприятные болевые ощущения в области головы.
— Раньше по выходным дням только был едкий запах, сейчас круглые сутки, чем травите нас? Пора уже в Москву обращаться, невозможно так жить, — негодует Олия С.
На одно из обращений граждан в соцсетях отреагировали в Минэкологии республики. В ведомстве сообщили, что одной из причин ухудшения качества воздуха часто становятся неблагоприятные метеорологические условия, в числе которых штиль, туман, ветер неблагоприятного направления и другие погодные явления. Данные явления, в свою очередь, способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.
Вероятной причиной появления запаха в воздухе в министерстве называют выбросы различных предприятий. Со своей стороны ведомство на постоянной основе осуществляет отбор проб атмосферного воздуха и проводит анализ ситуации. Результаты экспертизы, по словам представителя Минэкологии, в дальнейшем направляются в республиканский Роспотребнадзор, а также в Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.