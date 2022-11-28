Тимур Хакимов: ТПП РБ участвует в заседании Российско-Казахстанского делового совета

— Торгово-промышленная палата Башкортостана плодотворно сотрудничает с бизнес-сообществом Казахстана для развития экономических связей между нашими республиками. Подписан целый ряд соглашений о сотрудничестве как с бизнес-объединениями, так и с административными районами Казахстана. Плодотворно работаем по укреплению наших экономических связей, имеем в этой сфере ряд соглашений. По итогам делового совета будут приняты решения, которые помогут в ведении бизнеса с Республикой Казахстан в условиях международных ограничений, — рассказал президент ТПП РБ Тимур Хакимов.