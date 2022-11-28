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Тимур Хакимов: ТПП РБ участвует в заседании Российско-Казахстанского делового совета

Сегодня, 12:15
Фото: ТПП РБ
В Оренбурге сегодня проходит 18-й Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств на тему «Снятие инфраструктурных ограничений международной торговли».

Масштабное событие объединяет представителей органов государственной власти, деловых и экспертных кругов двух стран для обсуждения наиболее актуальных вопросов сотрудничества России и Казахстана.

Фото: ТПП РБ

На «полях» форума проходит заседание Российско-Казахстанского делового совета, а также четыре тематические панельные сессии. Его организатором выступили Торгово-промышленная палата Российской Федерации и Внешнеторговая палата Республики Казахстан. На заседании рассматривают вопросы расширения межрегионального торгово-экономического сотрудничества, новые векторы и скоростные транспортные коридоры, а также, роль бизнеса в развитии евразийских транспортных коридоров.
В работе делового совета принимает участие делегация ТПП РБ.

— Торгово-промышленная палата Башкортостана плодотворно сотрудничает с бизнес-сообществом Казахстана для развития экономических связей между нашими республиками. Подписан целый ряд соглашений о сотрудничестве как с бизнес-объединениями, так и с административными районами Казахстана. Плодотворно работаем по укреплению наших экономических связей, имеем в этой сфере ряд соглашений. По итогам делового совета будут приняты решения, которые помогут в ведении бизнеса с Республикой Казахстан в условиях международных ограничений, — рассказал президент ТПП РБ Тимур Хакимов.

#Андрей Королев#Экономика
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