В России «диагностировали» дефицит легковых авто и с ним почему-то не хотят бороться

«Новые известия» изучили рынок автомобилей в России в контексте фактически исчезнувшего параллельного импорта и скромного производства легковых транспортных средств внутри страны. Издание акцентирует внимание читателя на том, что вопрос доступности привлекал даже внимание Владимира Путина, который требовал сделать легковушки доступнее, однако по каким-то причинам директиву президента не спешат или не хотят претворять в жизнь. Однако по мнению экспертов, с которыми пообщался журналист издания несмотря на наличие ощутимого спроса с предложением все-таки возникают проблемы.
Так по мнению вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина сейчас самое время для того, чтобы восстановить предложение, так как сейчас рынок авто «находится в состоянии абсолютного дефицита». По его словам именно дефицит стимулирует огромные цены, из-за которых имеющийся спрос удовлетворить никак не получается
По логике вещей текущая общественно-политическая ситуация благодатная площадка для «приглашения» в РФ китайских марок автомобилей, которые уже полюбились россиянам, и в погоне за удовлетворением имеющегося у граждан спроса губернаторы должны бы активизироваться в конкурентной борьбе за привлечение китайских производителей «к себе», однако пока подобной активности от губернаторов замечено не было.
А что правительство федеральное? Может быть в его силах переломить ситуацию и на местах, пока местные губернаторы занимаются делами насущными. По мнению аналитиков «НИ» единственная мера поддержки от федералов это субсидирование покупки отечественного авто, но исключительно в кредит, однако и эта мера не помогает.
Издание приходит к выводу, что государственные субсидии идут не на поддержку спроса и покупателей машин, а на поддержку нескольких производителей, причем суммы этой поддержки впечатляют и только во второй половине нынешнего года на стимулирование спроса направили 20 млрд рублей, а до конца года цифра может вырасти до 32 миллиардов.
Аналитики издания резонно подмечают и то, что китайские иномарки в сознании россиянина не такие уж и иномарки, если покупку европейской машины можно наделить большим смыслом, то пусть и добротная, но китайская машина по «сакральности» недотягивает. Что значит что рынок авто требует импорта, и минпромторг занимается его отладкой, но по мнению издания, лишь формально.
— У нас нет параллельного импорта автомобилей, он не существует в природе. Для параллельного импорта вам нужно получить разрешительную документацию от самого автопроизводителя. Понятно, что никто такие документы нашим импортерам не дает. Второй вариант — на каждую машину оформить 22 протокола испытаний на полигоне в Дмитрове, а больше нигде нельзя. Естественно, это невозможно — разъясняет Антон Шапарин.
Именно по этой причине за счет инструментов параллельного импорта в Россию приехало меньше ста автомобилей. Причем благодаря коррупционной возможности получить документы в обход производителя.
Далее «Новые Известия» публикуют развернутые отчеты с множеством цифр, которые во избежание ошибок мы не будем пересказывать, а вместо этого предлагаем изучить их на сайте издания.