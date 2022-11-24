В России «диагностировали» дефицит легковых авто и с ним почему-то не хотят бороться

Аналитики издания резонно подмечают и то, что китайские иномарки в сознании россиянина не такие уж и иномарки, если покупку европейской машины можно наделить большим смыслом, то пусть и добротная, но китайская машина по «сакральности» недотягивает. Что значит что рынок авто требует импорта, и минпромторг занимается его отладкой, но по мнению издания, лишь формально.