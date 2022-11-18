Охрана команды Хабирова обойдется налогоплательщикам в 2,4 млн рублей

Посты охраны выставят в резиденциях правительства вблизи деревни Вязовка в Кармаскалинском районе Башкирии, на улице Зорге и Пушкина, а также в гостинице «Айгуль» в Уфе, следует из конкурсной документации. В первой из них три контрольно-пропускных пункта. Два — в резиденции на улице Зорге и два — на объекте на улице Пушкина, 103/1. В гостинице «Айгуль», где, как известно, живут чиновники, приехавшие руководить Башкирией из других регионов (например, замминистра здравоохранения Ирина Кононова), - также требуется присутствие охранников.