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Охрана команды Хабирова обойдется налогоплательщикам в 2,4 млн рублей

Сегодня, 10:45
Фото: 1MI

Три месяца охраны четырех резиденций высших чиновников Башкирии обойдутся в 2,3 млн

Заказчиком услуг выступает Хозяйственное управление № 2, следует из материалов портала госзакупок.

Посты охраны выставят в резиденциях правительства вблизи деревни Вязовка в Кармаскалинском районе Башкирии, на улице Зорге и Пушкина, а также в гостинице «Айгуль» в Уфе, следует из конкурсной документации. В первой из них три контрольно-пропускных пункта. Два — в резиденции на улице Зорге и два — на объекте на улице Пушкина, 103/1. В гостинице «Айгуль», где, как известно, живут чиновники, приехавшие руководить Башкирией из других регионов (например, замминистра здравоохранения Ирина Кононова), - также требуется присутствие охранников.

Все 10 КПП должны работать круглосуточно с 1 января по 31 марта 2023 года. Кроме того, два охранника должны периодические обходить объект в Кармаскалинском районе, еще один сотрудник должен патрулировать территорию на улице Пушкина, 103/1 с 20:00 до 8:00.

Стоимость одного часа охраны составит 101 рубль, а с учетом доплат за выходные и праздничные дни, ночные часы, районных коэффициентов, отпускных и страховых взносов — 504 рубля.

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Как сообщалось ранее, аналогичный контракт был заключен в сентябре. Охрана резиденций высших чиновников в октябре-декабре текущего года обошлась бюджету в 2,5 млн.

Накануне министр финансов Башкирии Лира Игтисамова заявила, что республика не планирует увеличивать или уменьшать расходы на госуправление.

#Общество#2#Наталья Балыкова
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