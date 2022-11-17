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Башкирия не планирует сокращать расходы на чиновников в новом году

Сегодня, 12:20

В Башкирии выделят 3,9 рублей на содержание госслужащих в 2023 году

Об этом стало сообщила глава Минфина Лира Игтисамова на заседании в Госсобрании в четверг, 17 ноября.

Отвечая на вопрос депутата Рустем Ахунова, она ответила, что роста расходов на госуправление в республике в 2024 и 2025 годах не предвидится.

«Такая же динамика предусмотрена - 3,9 млрд рублей в целом на госуправление, на практически 5 тысяч гослужащих», - сказала она.

Депутат интересовался, планируется ли в сложный для экономики период 2024 и 2025 годов «такое же адекватное сокращение» расходов на чиновников, как на образование, спорт и культуру. Он отметил, что на спорт, к примеру, будет выделено 3,3 млрд рублей - это в 1,7 раза меньше, чем ранее, при том, что инфляция в лучшем случае составит 5,5%. Также планируется сократить расходы и на образование и культуру.

Отвечая на вопрос, Лира Игтисамова сообщила, что в расходах на образование достаточно большая часть — федеральное финансирование, а оно сокращено в два раза в 2024 году. Такая же ситуация с финансированием спорта и культуры. Кроме того, уменьшение расходов на связано с тем, что основные расходы республике предстоят в 2023 году — это связано со строительством приуроченных к 450-летию Уфы объектов, которые введут в эксплуатацию в 2024 году. Перед строителями сейчас стоят «аховые» задачи вовремя завершить и сдать их, отметила она. В 2024 году столь крупных расходов на строительство не будет.

#Наталья Балыкова#Общество#2
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