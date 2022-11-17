Башкирия не планирует сокращать расходы на чиновников в новом году

Отвечая на вопрос, Лира Игтисамова сообщила, что в расходах на образование достаточно большая часть — федеральное финансирование, а оно сокращено в два раза в 2024 году. Такая же ситуация с финансированием спорта и культуры. Кроме того, уменьшение расходов на связано с тем, что основные расходы республике предстоят в 2023 году — это связано со строительством приуроченных к 450-летию Уфы объектов, которые введут в эксплуатацию в 2024 году. Перед строителями сейчас стоят «аховые» задачи вовремя завершить и сдать их, отметила она. В 2024 году столь крупных расходов на строительство не будет.