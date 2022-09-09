Охрана высших чиновников Башкирии до конца года обойдется в 2,5 млн рублей

Охранять необходимо территорию площадью 23 га в 1,8 км от деревни Вязовка в Кармскалинском районе, выставив сотрудников на трех контрольно-пропускных пунктах (КПП). Еще четыре КПП расположены в Уфе. Два из них — в резиденции на улице Зорге, где необходимо контролировать территорию площадью 1,9 га. Еще два — на объекте на улице Пушкина, 103/1, площадь его территории составляет 0,9 га. Также требуется присутствие охранников в гостинице «Айгуль» на улице Заки Валиди, где живут чиновники, приехавшие руководить Башкирией из других регионов (например, там живет замминистра здравоохранения Ирина Кононова, в номере которой в апреле провели обыски). В гостинице нужно выставить один пост. В здании четыре этажа, на которых расположены 24 номера. Все посты должны работать круглосуточно.