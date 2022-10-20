Прокуратура начала проверку по жалобам о принуждении к изучению башкирского в школах

Как сообщал ранее Mkset, о принуждении изучать башкирский язык как государственный родители начали сообщать в первые дни сентября. При этом педагоги заявляли, что с этого учебного года этот предмет обязателен во всех школах, «как математика и русский». В то же время, как резонно возражали родители школьников, на математику, русский и другие обязательные предметы заявление с просьбой организовать их изучение не пишутся, а на башкирский язык такие бланки заполняются.