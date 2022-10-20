Прокуратура начала проверку по жалобам о принуждении к изучению башкирского в школах

Ранее родители учеников школ в республике заявили, что их заставляют подписывать учебные планы, в которых предусмотрено изучение башкирского языка как государственного. После ряда таких жалоб прокуратура Башкирии начала проверку в общеобразовательных организациях.
«По особо контрольной жалобе проводим проверку, результаты будут позже», - прокомментировали в контролирующем ведомстве.
В каких именно школах проводится проверка, в прокуратуре не уточнили.
Как сообщал ранее Mkset, о принуждении изучать башкирский язык как государственный родители начали сообщать в первые дни сентября. При этом педагоги заявляли, что с этого учебного года этот предмет обязателен во всех школах, «как математика и русский». В то же время, как резонно возражали родители школьников, на математику, русский и другие обязательные предметы заявление с просьбой организовать их изучение не пишутся, а на башкирский язык такие бланки заполняются.
Правозащитники ранее объясняли, что заставлять ребенка изучать не родной для него язык незаконно. Юрист Татьяна Ваулина отмечала, что в этом году поступает особенно много жалоб на позицию, занятую школьными администрациями по поводу изучения государственного языка. Она предположила, что в 2022-2023 учебном году во все школы республики «спустили» всего один рекомендованный учебный план, в котором уже стоит башкирский язык.
Незаконность навязывания школьникам этого предмета признали и чиновники. Так, после скандала, связанного с изучением башкирского языка в школе №23 Салавата, начальник городского отдела образования Марина Вишева сообщила Mkset, что изучать башкирский язык или родной язык можно, исходя из выбора (по заявлению). Классный руководитель этой школы, по ее данным, «некорректно» проинформировал родителям об учебном плане и их праве на выбор.