ЕРКЦ Уфы разбил на части доначисления за отопление трехлетней давности

Напомним, весной «всплыла» история о перепотребленном и неоплаченном тепле в ноябре 2019 года, тогда ЕРКЦ не посчитал потребленное гражданами тепло и денег за него МУП УИС так и не получил. С жителями, а точнее со старшими по домам встречался директор МУП УИС Максим Петров, пытаясь разъяснить логику действий предприятия, однако на той встрече, на которой посчастливилось побывать журналисту Mkset, жители остались крайне недовольными перспективой оплачивать чужие ошибки. Однако вспомнить об этом и добавить гражданам финансовой нагрузки было решено только сейчас, во время, когда экономическая ситуация у населения не слишком отличается от пандемийного времени. Мало того, доначисления МУП УИС из-за ошибки ЕРКЦ незаконными называли даже чиновники высокого ранга. Так и. о. министра ЖКХ Башкирии Ирина Голованова в Курултае заявила, что что Госжилстройнадзор и министерство ЖКХ считают это начисление необоснованным, незаконным. Кстати и на это высказывание и. о. министра у МУП УИС нашелся ответ.