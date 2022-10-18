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ЕРКЦ Уфы разбил на части доначисления за отопление трехлетней давности

18 октября 10:36
Фото: 1MI
Единый рассчетно-кассовый центр ответил на запрос Mkset по поводу доначислений за ноябрь 2019 года, о которых вспомнили нынешней весной и которые незаконными называла и. о. министра ЖКХ Башкирии Ирина Голованова.

В ответ на редакционный запрос Mkset о «новых» платежах в квитанциях на оплату услуг ЖКХ руководство ЕРКЦ Уфы, который формирует квитанции для населения, пояснило, что сумму доначислений от МУП УИС за тепло, которое жители якобы получили, но не оплатили в ноябре 2019 года, в квитанциях проходит отдельной строкой под названием «Корректировка Отопление Ноябрь 2019». О населении дополнительно озаботились и «разбили» всю сумму за «перепотребленное» три года назад тепло на части, каждая из которых не превышает 500 рублей.

Напомним, весной «всплыла» история о перепотребленном и неоплаченном тепле в ноябре 2019 года, тогда ЕРКЦ не посчитал потребленное гражданами тепло и денег за него МУП УИС так и не получил. С жителями, а точнее со старшими по домам встречался директор МУП УИС Максим Петров, пытаясь разъяснить логику действий предприятия, однако на той встрече, на которой посчастливилось побывать журналисту Mkset, жители остались крайне недовольными перспективой оплачивать чужие ошибки. Однако вспомнить об этом и добавить гражданам финансовой нагрузки было решено только сейчас, во время, когда экономическая ситуация у населения не слишком отличается от пандемийного времени. Мало того, доначисления МУП УИС из-за ошибки ЕРКЦ незаконными называли даже чиновники высокого ранга. Так и. о. министра ЖКХ Башкирии Ирина Голованова в Курултае заявила, что что Госжилстройнадзор и министерство ЖКХ считают это начисление необоснованным, незаконным. Кстати и на это высказывание и. о. министра у МУП УИС нашелся ответ.

#Новости#2#Ирина Деревянчук#Общество
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