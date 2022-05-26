В МУП УИС раскрыли, кому из уфимцев придётся доплатить за отопление «из прошлого»

В начале мая Mkset сообщал, что спустя почти два года стало известно, что огромную сумму, которую прислали в квитанциях за декабрь 2020 года, жителям Уфы все же придется выплатить БашРТС. Почитать об этом подробнее читатели могут здесь. Однако сегодня речь пойдет о другой ресурсоснабжающей организации — МУП УИС. Журналисту Mkset стало известно, что сам директор МУП УИС Максим Петров проведет встречу с жителями Демского района для того, чтобы сообщить им пренеприятнейшее известие.
Начал представитель УИС с предыстории. В 2019 году был «переломный» момент между прежней и текущей системой оплаты за отопление, когда граждане платили за тепло на протяжении всего года, осенью 2019 года Башкирия перешла на нынешнюю систему — 8 месяцев платим, 4 месяца нет. Демчане как обычно получили счета за октябрь 2019, а в ноябре 2019, как оказалось спустя почти три года, оплачено тепло было не по показаниям. По мнению МУП УИС, счета потребителям тепла «недовыставили», но тепла при этом жители получили якобы больше. Платить, как было заявлено сегодня, придется не всем, а лишь тем, кому приходят квитанции от ЕРКЦ.
Примечательно и то, что плату за несчитанное в ноябре 2019 года тепло хотели приплюсовать к сумме декабря 2019 года, но он оказался очень уж холодным, и, как было сказано на встрече, «граждан пожалели» и перенесли «затею» на весну. А весной 2020 года, объяснило руководство УИС, грянула пандемия коронавируса, и граждан «пожалели» во второй раз. Несмотря на нынешние обстоятельства и напряженную геополитическую обстановку, УИС посчитал, что именно сейчас гражданам пришла пора платить по счетам почти трехлетней давности.
Масштаб негодования граждан на мероприятии был крайне впечатляющим, как и его аргументация. На встрече присутствовали в основном старшие по многоквартирным домам, их было немного, но все они при себе имели кипы разного рода документов и заявляли о том, что платить по счетам из прошлого они не намерены. Также все неравнодушные плательщики фиксировали происходящее на видео, возможно, для того, чтобы поделиться информацией с соседями или надзорными органами. Кому из жителей района придётся платить по счетам, МУП УИС обещал огласить на следующей неделе. Mkset следит за развитием ситуации.