В Уфе начался суд по иску депутата Кутлугужина к вице-премьеру Лире Игтисамовой

В Кировском районном суде состоялось рассмотрение административного иска, поданного в адрес вице-премьера республики Лире Игтисамовой. В качестве истца выступает первый секретарь рескома КПРФ Юнир Кутлугужин. Об этом сообщает «Ъ-Уфа».
Сообщается, что Кутлугужина не удовлетворили предоставленные Игтисамовой ответы на направленный им ранее депутатский запрос. Запрос содержал в себе ряд положений по ситуации с увольнением сотрудников Ишимбайской ЦРБ в январе 2022 года. Ответ вице-премьера Кутлугужин счёл «бессодержательным» и «создающим препятствия» депутатской деятельности.
Известно, что в своем депутатском запросе Кутлугужин выступил с предложением привлечь к дисциплинарной ответственности бывшего главврача больницы Валерия Шапочкина, а также взыскать с него 350 тысяч рублей. Напомним, что в апреле 2022 года Шапочкина освободили от должности по инициативе работодателя. Ранее сотрудники возглавляемой им Ишимбайской ЦРБ объявили о проведении итальянской забастовки из-за невыносимых условий труда. Также из больницы были уволены несколько фельдшеров. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.
В свою очередь, Игтисамова в рамках своего ответа на запрос направила Кутлугужину информацию от регионального Минздрава, где подтверждалось, что все выплаты осуществлялись из бюджета больницы. Также в ответе чиновницы содержалась информация относительно экс-главврача. Сообщалось, что привлечь Валерия Шапочкина к ответственности в настоящий момент невозможно, поскольку тот уже покинул свою должность.
Кутлугужин заявил, что не получил на свои вопросы ответы по существу, что, по мнению депутата, создает для него «препятствия в осуществлении депутатской деятельности».
Как передает «Ъ-Уфа», зачитав суть иска, судья поинтересовалась у представителя ответчика, согласна ли ее доверительница с претензиями Юнира Кутлугужина. Та ответила отрицательно. Представитель главы Минфина республики также добавила, что в иске не указывается, каким именно образом ответ ее доверительницы препятствовал депутатской деятельности истца.