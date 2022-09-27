В Уфе начался суд по иску депутата Кутлугужина к вице-премьеру Лире Игтисамовой

Известно, что в своем депутатском запросе Кутлугужин выступил с предложением привлечь к дисциплинарной ответственности бывшего главврача больницы Валерия Шапочкина, а также взыскать с него 350 тысяч рублей. Напомним, что в апреле 2022 года Шапочкина освободили от должности по инициативе работодателя. Ранее сотрудники возглавляемой им Ишимбайской ЦРБ объявили о проведении итальянской забастовки из-за невыносимых условий труда. Также из больницы были уволены несколько фельдшеров. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.