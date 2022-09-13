Магниты и поиск национальной кухни: проверяем, как в Уфе работают туристские центры

Ещё один такой центр расположен прямо в здании Горсовета и представляет из себя нечто вроде киоска с сувенирами. Так, по словам сотрудника ТИЦ, за день у них бывает в среднем 15 посетителей, в основном туристы скупают сувениры и открытки и просят сориентировать по городу. Примечательно, что ранее главный федеральный инспектор Башкирии Алексей Касьянов в ходе оперативного совещания в ЦУРе заметил, что в республике туристам может быть проблематично найти сувенирную продукцию, которая напоминала бы о поездке. По словам Касьянова, в Башкирии крайне мало торговых объектов, где можно приобрести чисто башкирские сувениры.