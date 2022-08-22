Главный федеральный инспектор Башкирии «разнес» Уфу за невозможность купить сувениры

Главный федеральный инспектор республики Алексей Касьянов заявил о том, что в республике наблюдается нехватка торговых объектов, где желающие могли бы приобрести сувениры, связанные с Башкирией. Данное заявление Касьянов озвучил в ходе оперативного совещания в ЦУРе 22 августа.
Алексей Касьянов прокомментировал ранее состоявшееся в ходе заседания выступление Рустема Афзалова, которое было посвящено поддержке народных промыслов, а также дальнейшему развитию отрасли в регионе. Федеральный инспектор отметил, что в республике крайне мало торговых объектов, где можно приобрести башкирские сувениры, выделив при этом две юрты, расположенные близ памятника Салавату Юлаеву.
Так, по словам Касьянова, при посещении других регионов не возникает проблем с тем, чтобы приобрести тот или иной сувенир, напоминающий о поездке. В то же время при посещении республики жителями других субъектов РФ с этим могут возникнуть трудности. «Нужно напрягаться и искать», — говорит Касьянов.
В свою очередь, премьер-министр республики Андрей Назаров отметил, что работы по оснащению республики подобными торговыми объектами на данный момент активно проводятся, выделив при этом такие уфимский аэропорт, железнодорожный вокзал, а также пещера Шульган-Таш. Однако все же премьер-министр согласился с тем, что подобных точек торговли в Башкирии недостаточно.
— Чем больше будет таких мест, где будет реализовываться продукция народных промыслов, которые узнаваемы и связаны с Башкортостаном и нашей историей, тем лучше. Во-первых, это продвижение товаров. Если у них есть продажи, значит у них есть выручка, за счёт чего они и дальше могут развивать своё направление. Во-вторых, если любой гость от нас уехал с сувениром, то это продвижение имиджа нашей республики, поэтому здесь, чем больше, тем лучше, — отметил Андрей Назаров.