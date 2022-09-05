Когда включат отопление в Башкирии в 2022 году

Уже в первые дни осени в Башкирии существенно похолодало. Если ещё неделю назад столбики термометра показывали +30, то сейчас температура воздуха опустилась до +11 градусов тепла. В связи с чем многих жителей республики интересует вопрос, когда в домах включат отопление.