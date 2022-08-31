Депутаты Горсовета Уфы проголосовали за подорожание тарифов на воду и канализацию

Депутаты Горсовета Уфы проголосовали за подорожание тарифов на воду и канализацию
Депутаты Горсовета Уфы проголосовали за подорожание тарифов на воду и канализацию
Вчера, 11:43ОбществоАзамат НуховФото: 1MI

В Уфе «Уфаводоканал» повысит стоимость тарифов на услуги на 13,2%

Повышение цен связано с масштабными планами правительства по обновлению систем ЖКХ, сообщается на заседании депутатов Горсовета

Тарифы на услуги, предоставляемые «Уфаводоканалом» вырастут в цене на 13,2% с 1 июля 2023 года. Предельный индекс платы граждан был утверждён ранее в ходе заседания депутатами Горсовета.

Так, заместитель министра ЖКХ республики Марат Шангареев отмечает, что повышение тарифов затронет только те дома, где услуги по водоснабжению и канализации имеют значительную роль. Повышение, по его словам, не коснётся тех домов, где действует общий набор услуг — теплоснабжение, лифты, а также сборы по общедомовому содержанию.

Сообщается, что с 1 июля 2023 года стоимость коммунальной платы за услуги по водоотведению возрастёт на 58, 71 рубля в случае, когда в однокомнатной квартире проживает один человек. В трехкомнатной квартире с тремя проживающими плата соответственно увеличится на 176,13 рубля и на 234,84 рубля в случае, если там проживают четыре человека.

Увеличение стоимости услуг «Уфаводоканала» в данном случае связано с планами регионального правительства по обновлению систем жилищно-коммунального хозяйства. Известно о планах по оформлению инфраструктурного кредита на сумму шесть миллиардов рублей. Примечательно, что два миллиарда из этой суммы будет направлено на развитие «Уфаводоканала».

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