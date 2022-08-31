Депутаты Горсовета Уфы проголосовали за подорожание тарифов на воду и канализацию

Сообщается, что с 1 июля 2023 года стоимость коммунальной платы за услуги по водоотведению возрастёт на 58, 71 рубля в случае, когда в однокомнатной квартире проживает один человек. В трехкомнатной квартире с тремя проживающими плата соответственно увеличится на 176,13 рубля и на 234,84 рубля в случае, если там проживают четыре человека.