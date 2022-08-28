«Это невыгодно жителям»: юрист о «перекладывании» чужих долгов по ЖКХ в Башкирии

Жители многоквартирных домов в Башкирии вряд ли смогут «следить» за своими соседями и выявлять среди них воров коммунальных ресурсов, сообщил Mkset основатель проекта Ufacity.me, правозащитник в сфере ЖКХ Вадим Беляков.

Как сообщалось, ранее с сентября вступит в силу закон, согласно которому жители будут оплачивать долги своих соседей, а также за сверхнормативное потребление коммунальных ресурсов и показания, учтенные в итоговом балансе. Квартиросъемщикам и собственникам жилых помещений предлагается «проявить активность», выявлять должников, недобросовестных потребителей и неучтенных жильцов и призывать их к совести. Перерасчет по новой системе ОДН будут проводиться раз в год. Таким образом, суммы за четыре месяца текущего года жители увидят в своих платежках в первом квартале 2023 года. Ресурсники предложили тем, кто беспокоится по поводу огромных цифр, провести общее собрание собственников, определить сумму платежа и перечислять ее уже с сентября ежемесячно. Вадим Беляков в свою очередь не рекомендует проводить собрания прямо сейчас, без проведения определенного — прямо скажем, достаточно сложного — анализа ситуации. Собственникам необходимо собрать исходные данные о приборах учета, об оснащенности ими помещений, о тех квартирах, где за коммунальные ресурсы платят по нормативам, а также о том, какие действия предпринимают ресурсники и управляющие компании для снижения платежей за ОДН. Эту информацию можно получить, отправив запросы в управляющую компанию и все ресурсоснабжающие организации. И, если данные будут предоставлены, можно изучить их и принять решение. «То, что сами управляющие компании инициируют эти собрания, свидетельствует о том, что это выгодно им, а не жителям. Если сейчас жители будут платить сразу по факту показаний этих счетчиков, они не будут понимать сути проблемы: есть ли превышение над нормативом или нет, что делать, кто виноват, какие мероприятия должны провести все стороны», — объяснил правозащитник. Из анализа данных открытых источников следует, что в некоторых домах платежи жителей за ОДН увеличатся в 11 раз. Например, до сих пор платеж за год составлял около 5500 рублей, то с нового года он достигнет 60 тысяч. «Сразу кидаться в омут с головой, не поняв, почему сейчас происходит превышение норматива ОДН в 11 раз, смысла точно нет. А такая ситуация по многим домам», — продолжает юрист. Предложение жителям «выявлять» злостных неплательщиков и как-то с ними бороться ему кажется странным, а сама задача — сложновыполнимой. «Как выявлять? Да никак. В идеале, если напрячься, председатель может с утра до вечера ходить про квартирам, осматривать состояние счетчиков, выяснять, сколько людей живет и прочее. Но, во-первых, это слишком трудозатратно, во-вторых, это обязанность исполнителей услуг — по Уфе это ресурсники»,Беляков Кроме того, такие попытки контролировать соседей могут спровоцировать конфликты. А «конфронтация между жителями ни к чему хорошему не приводит», заключил юрист.

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