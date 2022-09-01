В Башкирии ликвидируют пожар на площади 30 тысяч квадратных метров

Сухая трава на площади нескольких десятков тысяч метров загорелась сегодня ну участке между деревнями Якшиваново в Уфимском районе Новоникольский в Благовещенском районе республики. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
Сообщается, что огнём объяты порядка 3 гектаров высохшей растительности. На месте происшествия работают 18 сотрудников экстренных служб и шесть единиц техники. В ведомстве отмечают, что угрозы для населённых пунктов от возгорания нет, добавляя, что тушению пожара мешают сильные порывы ветра.
Также свои силы на тушение пожара бросили местные сельсоветы — проводится опашка территории. Также имеются естественные преграды.
Напомним, ранее жители Дуванского района сообщали о мужчине, который намеренно поджигает собственные поля с целью не допустить кражи урожая. Примечательно, что в настоящий момент на территории республики действует особый пожароопасный режим. Так, днем ранее загорелись поля неподалёку от города Мелеуз.