Хабиров пообещал ордена и медали за моментальное тушение природных пожаров в Башкирии

Хабиров пообещал ордена и медали за моментальное тушение природных пожаров в Башкирии
Хабиров пообещал ордена и медали за моментальное тушение природных пожаров в Башкирии
Вчера, 13:01ОбществоНаталья БалыковаФото: Скриншот
Глава Башкирии на совещании в понедельник, 29 августа, поручил моментально ликвидировать природные пожары в республике.

«Видели, наверное, новости, как в ряде регионов заполыхало. Началось с небольшого костерка, заполыхало так, что вся страна тушила, девять тысяч группировка была. Погода неимоверно сухая, трава вот такая сухая стоит. Прошу удержать ситуацию. Лучше выложиться сейчас, потом — пожалуйста, ордена медали, отпуска, что угодно. Но сейчас выложитесь», — сказал он, обращаясь к главам Госкомитета по ЧС и республиканского Минлесхоза.

Он подчеркнул, что серьезные пожары, которые «не могли остановить», возникли в регионах, где нет гор. В башкирском Зауралье же тушить огонь будет сложнее из-за рельефа.

Контролировать ситуацию с пожарами также должны главы муниципалитетов. Это будет одним из ключевых показателей эффективности их работы.

«Не дай бог допустите, чтобы огонь дошел до населенного пункта. Мы держали [ситуацию под контролем] даже в сложные пожары. Один дом пострадал в Кугарчинском районе, я тогда сильно на главу обиделся и с ним ругался», — отметил Хабиров.

Пожары, по его мнению, станут одним из пунктом повестки, в которой властям предстоит «жить» до начала осенних дождей. «Если расслабимся, тут же получим», заключил глава региона.

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