В Башкирии загорелись поля

Ранее глава Башкирии пообещал ордена и медали за моментальное тушение природных пожаров в Башкирии. Кроме того, Хабиров подчеркнул, что контролировать ситуацию с пожарами также должны главы муниципалитетов. Это будет одним из ключевых показателей эффективности их работы.