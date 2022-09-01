Арбитражный суд признал банкротом МУП «Уфимские инженерные сети»

Отметим, что новость о плате за отопление из прошлого была воспринята уфимцами крайне негативно. В частности, в мае на встрече с директором Уфимских инженерных сетей Максимом Петровым жители многоквартирных домов платить за счета 2019 года они не намерены. А уже в июле о происходящем заговорили на федеральном канале "НТВ".