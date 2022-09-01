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Арбитражный суд признал банкротом МУП «Уфимские инженерные сети»

1 сентября 15:29
Фото: 1MI
Конкурсным управляющим МУП «УИС» назначен Дмитрий Молин.

Арбитражный суд признал банкротом МУП «Уфимские инженерные сети». Так, по информации РБК Уфа, конкурсное производство в отношение ресурсоснабжающего предприятия открыто на шесть месяцев, а конкурсным управляющим назначен Дмитрий Молин.

Отметим, что иск о признании МУП «УИС» банкротом подала компания ООО «БашРТС» еще в 2018 году. В результате чего в отношении Уфимских инженерных сетей была введена процедура наблюдения, в 2019 году было введено внешнее управление.

Так, компания, по данным РБК Уфа, задолжала ООО «БашРТС» — 1,135 миллиарда рублей, что составляет более 58% долгов МУП «УИС». Кроме того, 40,17% долгов или 777,17 миллиона рублей приходится на АО «Банк ДОМ.РФ».

Напомним, что МУП «Уфимские инженерные сети» было зарегистрировано в 2012 году, а учредителем является администрация Уфы.

Ранее мы сообщали, что компания обяжет жителей Уфы доплатить за коммунальные услуги, оказанные еще в ноябре 2019 года. В ресурсоснабжающей компании пояснили, что начисления — разница между потреблением тепла в ноябре и октябре 2019 года. Подчеркивается, что доплатить придется тем жителям, квитанции которым печатает МУП ЕРКЦ.

Отметим, что новость о плате за отопление из прошлого была воспринята уфимцами крайне негативно. В частности, в мае на встрече с директором Уфимских инженерных сетей Максимом Петровым жители многоквартирных домов платить за счета 2019 года они не намерены. А уже в июле о происходящем заговорили на федеральном канале "НТВ".

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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