Арбитражный суд признал банкротом МУП «Уфимские инженерные сети». Так, по информации РБК Уфа, конкурсное производство в отношение ресурсоснабжающего предприятия открыто на шесть месяцев, а конкурсным управляющим назначен Дмитрий Молин.
Отметим, что иск о признании МУП «УИС» банкротом подала компания ООО «БашРТС» еще в 2018 году. В результате чего в отношении Уфимских инженерных сетей была введена процедура наблюдения, в 2019 году было введено внешнее управление.
Так, компания, по данным РБК Уфа, задолжала ООО «БашРТС» — 1,135 миллиарда рублей, что составляет более 58% долгов МУП «УИС». Кроме того, 40,17% долгов или 777,17 миллиона рублей приходится на АО «Банк ДОМ.РФ».
Напомним, что МУП «Уфимские инженерные сети» было зарегистрировано в 2012 году, а учредителем является администрация Уфы.
Ранее мы сообщали, что компания обяжет жителей Уфы доплатить за коммунальные услуги, оказанные еще в ноябре 2019 года. В ресурсоснабжающей компании пояснили, что начисления — разница между потреблением тепла в ноябре и октябре 2019 года. Подчеркивается, что доплатить придется тем жителям, квитанции которым печатает МУП ЕРКЦ.
Отметим, что новость о плате за отопление из прошлого была воспринята уфимцами крайне негативно. В частности, в мае на встрече с директором Уфимских инженерных сетей Максимом Петровым жители многоквартирных домов платить за счета 2019 года они не намерены. А уже в июле о происходящем заговорили на федеральном канале "НТВ".