Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, чем займётся в отпуске

Хабиров также озвучил и основную цель своего визита — напитаться идеями, которые лягут в основу формирования Евразийского музея кочевых цивилизаций, создание которого планируется в Чишминском районе республики. Руководитель республики подчеркнул, что на территории Башкирии также есть немало мест, связанных с Тамерланом, и это историческое наследие планируется развивать в будущем.