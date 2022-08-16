«Запредельное количество»: Хабиров обследовался и раскрыл результаты своих анализов

«Запредельное количество»: Хабиров обследовался и раскрыл результаты своих анализов
«Запредельное количество»: Хабиров обследовался и раскрыл результаты своих анализов
Вчера, 12:38ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Данные о растущей заболеваемости прозвучали на оперативке правительства в ЦУР 16 августа.

На оперативном совещании в правительстве республики, которое в данный момент идет в ЦУР Башкирии прозвучали очередные тревожные данные о двоекратно возросшей заболеваемости коронавирусом в республике. Так по данным минздрава всего за месяц показатель подскочил с сотни до двухсот случаев в день. Исходя из такой динамики в минздраве предрекли, что уже осенью коронавирусом вновь начнут массово болеть граждане.

Разумеется основным способом защитить себя остается вакцинация. И конечно же ревакцинация. Однако в ней нуждаются не все, так сам Хабиров раскрыл свою медтайну и рассказал о «запредельном количестве антител».

Я пошел и сдал анализы, у меня запредельное количество антител, ревакцинироваться пока не надо, а вы о себе позаботьтесь.Радий Хабиров

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