«Запредельное количество»: Хабиров обследовался и раскрыл результаты своих анализов

На оперативном совещании в правительстве республики, которое в данный момент идет в ЦУР Башкирии прозвучали очередные тревожные данные о двоекратно возросшей заболеваемости коронавирусом в республике. Так по данным минздрава всего за месяц показатель подскочил с сотни до двухсот случаев в день. Исходя из такой динамики в минздраве предрекли, что уже осенью коронавирусом вновь начнут массово болеть граждане.